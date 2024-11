Anna Puu karmaisevan tyylikkäässä asussa – seuraajat vaikuttuivat: "Teurastamon Marilyn"

Artisti Anna Puu jakoi Instagramiin 31. lokakuuta videon, jossa hän on luonut itsestään halloween-version ikonisesta näyttelijä-laulajasta Marilyn Monroesta .

View this post on Instagram

Puu on kuin Monroe, mutta puolet hänen kasvoistaan ovat kuin veressä.

Videolla hän laulaa Monroen suosittua kappaletta I Wanna Be Loved by You.