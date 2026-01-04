Johanna Matintalo kahmaisi Tour de Skin kokonaiskilpailun kuudennesta sijastaan 17 000 euron palkintorahat.
Matintalo oli suomalaisista Tourin kokonaiskilpailussa paras.
Yhdeksänneksi päätöspäivänä pudonnut Jasmi Joensuu tienasi Tourilta 15 000 euroa, joista 10 000 euroa tuli kokonaiskilpailun sijoituksesta, 3 000 euroa lauantain osakilpailuvoitosta ja 2 000 euroa Tourin sprinttikilpailun viidennestä sijasta.
Tour de Skin voittaja Jessie Diggins tienasi tämän vuoden kiertueelta peräti 90 000 euroa.