Eero Hirvonen nettoaa olympiapronssistaan 20 000 euroa Suomen olympiakomitean bonusrahaa.
Hirvonen ylsi kolmanneksi yhdistetyn normaalimäen kilpailussa Milano-Cortinan olympialaisissa keskiviikkona. Hirvonen oli mäkiosuuden jälkeen kymmenes, mutta nousi mitaleille ladulla.
Hän jäi olympiakullasta vain reilun kahden sekunnin päähän. Ilkka Herola oli kisan viides.
Suomen olympiakomitea jakaa Milano-Cortinan kisoissa bonusrahaa kultamitalista 50 000 euroa, hopeasta 30 000 euroa ja pronssimitalista 20 000 euroa.
Lue myös: Eero Hirvonen tunnustaa: Nämä ovat jäämässä viimeisiksi olympialaisikseni
Lue myös: Herola letkautti Hirvosen olympiamitalista: "Toivottavasti juoksee taas jossakin päin ilman paitaa"
Jääkiekkojoukkueille mitaleista annetaan yhteisesti jaettavaksi 100 000 euroa kullasta, 60 000 hopeasta ja 40 000 euroa pronssista.
Mitali on Suomen ensimmäinen käynnissä olevissa olympiakisoissa ja Hirvosen, 30, ensimmäinen arvokisamitali omalla urallaan.