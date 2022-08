Ministeriö MTV Uutisille: Tänä vuonna kaikkien aikojen ennätys uusien avoimien työpaikkojen määrässä – "Laarin pohjia aletaan kaivella"

Tänä vuonna rikkoutuu kaikkien aikojen ennätys uusien avoimien työpaikkojen määrässä, kerrotaan ministeriöstä MTV Uutisille. Yksi rekrytointivaikeuksien keskeisistä aloista on sosiaali- ja terveyssektori. Uusien avoimien lähihoitajatyöpaikkojen määrä on kasvanut viidessä vuodessa 250 prosenttia ja sairaanhoitajienkin 200 prosenttia. Ja isompiakin lukuja on.