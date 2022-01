Työllisyys ennätyskorkealla – kasvu selittyy osa-aikatyöllä: "Hallitus ei ole tehnyt toimia, jotka tähän vaikuttaisivat"

– On se ollut pienoinen yllätys, että työllisyys on kasvanut näinkin nopeasti. Työllisyyden kasvua selittää se, että kysyntä on elpynyt hyvin koronakriisin keskellä, sanoo Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennustepäällikkö Janne Huovari.

– Työllisyysaste ei huomioi sitä, kuinka paljon henkilö on tehnyt töitä. Suurelta osin työllisyyden paraneminen on ollut osa-aikatyön varassa, joka jonkin verran himmentää saavutuksia. Mutta ei se poista sitä, että tällä hetkellä on paljon työllisiä ja taloudessa on vauhdikas elpymisvaihe meneillään, Appelqvist sanoo.