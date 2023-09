MTV Uutisten tieto: Lindtman ja Kiuru kävivät pitkän keskustelun luottamuksesta – SDP:n ryhmyrikisa käy kuumana

SDP:n puheenjohtajakisaan Antti Lindtmania kirittämään lähtenyt Krista Kiuru ilmoitti jo puoluekokousviikonlopun aikana tavoittelevansa Lindtmanilta vapautunutta eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikkaa. Krista Kiuru tunnetaan tiukkana väittelijänä, jollaista oppositio tarvitsee. Hänet tunnetaan myös kovatahtoisena poliitikkona, osan mielestä liiankin kovatahtoisena ja jyräävänä. Tämä on aiheuttanut sen, että osa demariedustajista äänestää mieluummin ketä tahansa muuta ehdokasta. Moni pelkää Kiurun valinnan johtavan eduskuntaryhmän jakautumiseen ja sisäiseen riitelyyn.

Krista Kiuru vakuutti julkisesti kisaan ilmoittautuessaan haluavansa tukea Lindtmania puheenjohtajana. MTV Uutisille on kerrottu, että Lindtman ja Kiuru kävivät tänään yli tunnin mittaisen keskustelun siitä, onko heidän välillään riittävästi luottamusta.

Eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Kim Berg harkitsee lähtemistä ryhmänjohtajakisaan. Häntä pidetään sovittelevampana ja yhteistyökykyisempänä henkilönä, mutta hän ei ole yhtä kokenut ja tunnettu hahmo kuin Kiuru. Bergillä on tausta hoitajajärjestö Tehyssä. Häntä pidetään suoraselkäisenä poliitikkona, sillä hän äänesti Tehyn ankarasti vastustaman potilasturvallisuuslain puolesta, koska katsoi perustuslain velvoittavan häntä siihen.

MTV Uutisten tietojen mukaan myös Tytti Tuppurainen on ryhtynyt aivan hiljattain pohtimaan ehdokkuutta eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Hän olisi Bergiä kokeneempi vastaehdokas Kiurulle. Tuppurainen on tällä hetkellä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Tehtävä sopii hänelle hyvin, mikä nostaa kynnystä lähteä ajoittain raastavaankin ryhmänjohtajan tehtävään.

Myös sukupuoli voi vaikuttaa. Osalla on halua saada eduskuntaryhmän johtoon nainen, koska sekä vastavalitut puheenjohtaja Antti Lindtman, että puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi ovat miehiä. Toisaalta SDP:n kolmesta varapuheenjohtajasta kaksi on naisia. Lisäksi SDP:n hallussa olevasta neljästä valiokuntien puheenjohtajan paikasta jokaisella on nainen.