Krista Kiuru haluaa SDP:n eduskuntaryhmän johtoon

– Moni on puoluekokouksessa pyytänyt minua asettumaan ehdolle eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävään. Asiaa harkittuani olen päättänyt olevani ehdokkuuteen valmis, hän toteaa muun muassa viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

Kiuru sanoo haluavansa tukea vastavalittua puolueen puheenjohtajaa. Ilmoitus ei tullut yllätyksenä politiikkaa seuraaville, sillä asialla on jo spekuloitu julkisuudessa.

MTV Uutisten tietojen mukaan myös vaasalaisen kansanedustajan Kim Bergin nimi on ollut esillä tehtävään. Berg toimii nyt ryhmän 2. varapuheenjohtajana.



Kiuru tavoitteli SDP:n puheenjohtajan paikkaa Jyväskylän puoluekokouksessa, mutta hävisi perjantain äänestyksessä kansanedustaja Antti Lindtmanille. Kiuru sai neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä noin 22 prosenttia annetuista äänistä, Lindtman loput. Jo siitä lähtien kun ehdokkaat ilmoittautuivat kisaan, näytti selvältä, että Lindtman on tähän tehtävään selvä ennakkosuosikki.



Lindtman on tällä hetkellä eduskuntaryhmän puheenjohtaja.