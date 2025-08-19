Eduskuntatalossa tiistaina kuollut Peltonen oli ensimmäisen kauden kansanedustaja.

SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen on menehtynyt tiistaina Eduskuntatalossa Helsingissä. Eduskunta kertoo asiasta tiedotteessa.

Peltonen oli kuollessaan 30-vuotias. Iltalehden tietojen mukaan Peltonen teki itsemurhan.

MTV Uutiset kertoo kansanedustajan itsemurhasta asian poikkeuksellisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Kansanedustaja käyttää Suomessa merkittävää valtaa, ja eduskunta on Suomen lainsäädäntövallan keskus.

Peltonen kertoi kesäkuussa sosiaalisessa mediassa kärsivänsä munuaisvaivoista ja olevansa kesän sairauslomalla.

Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoo tiedotteessa ottavansa osaa Peltosen läheisten suruun.

– Eemeli Peltosen menehtyminen järkyttää syvästi minua ja meitä kaikkia. Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle, Tuppurainen sanoo.

Kunnallispolitiikasta eduskuntaan

Keravalla vuonna 1994 syntynyt Peltonen oli ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän oli eduskuntavaaleissa 2023 ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä ja tuli valituksi 5 747 äänellä.

Peltonen toimi Järvenpään kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2013 ja Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021.

Huhtikuussa 2025 Peltonen valittiin kuntavaaleissa neljännelle valtuustokaudelle. Viimeisen kerran Peltonen istui valtuustossa 16. kesäkuuta.

Hän toimi myös Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2017–2021.

Aluevaaleissa 2022 Peltonen valittiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon. Keväästä 2022 hän on toiminut hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana.

Koulutukseltaan Peltonen oli valtiotieteiden maisteri. Hän valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 2020.

Poliitikon uran ohella Peltonen on työskennellyt esimerkiksi toimittajana, SDP:n eduskuntaryhmän kansanedustajien avustajana sekä Palvelualojen ammattiliiton PAM:in viestinnän asiantuntijana.