Kenestä Sanna Marinin seuraaja demareiden johdossa? Kolme kieltäytyjää astui heti esiin

– Puheenjohtaja on joukon johtaja, eikä yksittäinen keulakuva, vaikka hänestä on sellaista muiden toimesta tehty, Mäkynen sanoo.

Kolme vuotta varapuheenjohtajana

– Vaali on aina hyvä asia. Se että ihmisillä on valinnanvaraa ja demokratia toimii, on ainoastaan positiivista. Vaaleissa tärkeintä on tuoda erilaiset vaihtoehdot rehellisesti esiin, Mäkynen sanoo.