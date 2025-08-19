Eemeli Peltosen tilalle eduskuntaan nousee SDP:stä jo eronnut poliitikko Uudeltamaalta

Anette Karlsson on eronnut puolueesta vuonna 2023.

Kuolleen Eemeli Peltosen tilalle eduskuntaan nousee porvoolainen Anette Karlsson Uudenmaan vaalipiiristä.

Karlsson on eronnut SDP:stä syksyllä 2023. Sipoon Sanomien mukaan hän haki myös vapautusta Porvoon kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajan tehtävästä poliittisten erimielisyyksien vuoksi.

Hänen on otettava kansanedustajan paikka vastaan, mutta voi sen jälkeen hakea eroa tehtävästä.

Karlssonin tilalle eduskuntaan nousisi SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne.

