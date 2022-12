MTV Uutisten tiedot: Ullanlinnan henkirikoksesta epäilty on lääkäri – tehnyt tutkimusta väkivaltarikoksista

Mies on psykiatrian erikoislääkäri, oikeuspsykiatrian asiantuntija ja lääketieteen tohtori. Hänellä on oma, vuonna 2017 perustettu psykiatrian alan yritys. Yrityksen osoite sijaitsee Ullanlinnassa, missä epäilty myös asui vaimonsa kanssa.

Epäilty on tehnyt tutkimusta väkivaltarikoksista. Hän on tutkinut väkivaltarikoksiin syyllistyneiden miesten uusintaväkivallan riskitekijöitä ja millaisia tekijöitä rikosten uusijoiden taustalta löytyy.

Jätesäkkien kantaminen herätti sivullisten huomion

Yksityiskohtia ei avata

Henkirikos tapahtui poliisin mukaan avioparin asunnossa Ullanlinnassa. Ullanlinna on yksi Suomen arvokkaimmista asuinalueista.

– Poliisille tuli ulkopuoliselta ilmoitus, että katoamispaikkaan liittyvän osoitteen yhteydessä on epäilyttävää toimintaa, että autoon on koitettu siirtää jotakin taakkaa. Kun meidän partio kävi paikalla, niin varsin pian kävi ilmi, että nainen on surmattu ja häntä oltiin siirtämässä tähän autoon, kertoo rikostarkastaja Jari Koski MTV Uutisille.