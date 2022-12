Kadonneeksi ilmoitettu nainen löytyi surmattuna Helsingissä: Peittokasaa oltiin siirtämässä autoon – "Ikävä kyllä siellä oli ruumis"

– Poliisille tuli ulkopuoliselta ilmoitus, että katoamispaikkaan liittyvän osoitteen yhteydessä on epäilyttävää toimintaa, että autoon on koitettu siirtää jotakin taakkaa. Kun meidän partio kävi paikalla, niin varsin pian kävi ilmi, että nainen on surmattu ja häntä oltiin siirtämässä tähän autoon, kertoo rikostarkastaja Jari Koski MTV Uutisille.