Vuosaaren palkkamurhan oikeudenkäynnissä kuullaan loppulausunnot – syyttäjät: Aarniolla oli etukäteen yksityiskohtaista tietoa palkkamurhasta

Palkkamurhasta elinkautisiin on aiemmin tuomittu neljä ihmistä. Kolmen suomalaismiehen katsottiin murhanneen rikollispiireissä vaikuttaneen ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin baari-illan jatkoilla vuosaarelaisasunnossa lokakuussa 2003. Ruotsalaismies tuomittiin yllytyksestä murhaan.

Oikeudenkäynnissä on kuultu tuomituista kahta. Suomalaistuomituista yksi on kuollut, ja ruotsalaismies kieltäytyi kuulemisessaan vastaamasta kysymyksiin. Todistajan penkille on marssitettu lisäksi muun muassa joukko suomalaisia ja ruotsalaisia poliiseja.