Ultra Bra julkaisi nostalgisia kuvia ennen h-hetkeä: "Pian kohtaamme"

9:07imgLegendaarinen Ultra Bra ilmoitti paluukeikastaan vuosi sitten syyskuussa. Pian yhtye nousee Helsingin Olympiastadioinille
Julkaistu 50 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Ultra Bra palaa lavoille ja esiintyy Helsingin Olympiastadionilla tänään perjantaina 22. päivä ja huomenna lauantaina 23. elokuuta. Yhtye julkaisi nostalgisia kuvia vuosien varrelta. 

Legendaarinen suomalaisyhtye Ultra Bra nousee paluukeikkansa merkeissä tänä viikonloppuna Helsingin Olympiastadioinille. Yhtye on nähty tänä kesänä myös useilla festareilla. 

Bändin virallisilla Instagram-sivuilla julkaistiin nostalgisia kuvia vuoden 2017 keikalta. Ultra Bra soitti kolme loppuunmyytyä konserttia Helsingin Hartwall Arenalla joulukuussa 2017.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä

– Rakkaat. Huomenna mennään taas. Pian siis kohtaamme. Kuvat vuoden 2017 Hartwall-areenan keikalta, kuvien yhteydessä kirjoitetaan.

Ultra Bra toimi aktiivisesti vuodesta 1994 vuoteen 2001. 

Toisesta paluustaan Ultra Bra ilmoitti viime vuoden syyskuussa kauppakeskus Forumissa järjestetyllä tapahtumalla. Ensin kerrottiin vain lauantain keikasta ja pian sen jälkeen julkistettiin myös toinen lisäkeikka perjantaille. 

Myöhemmin yhtye ilmoitti myös esiintyvänsä kolmella kesäfestarilla ennen stadionkeikkoja.

Lue lisää: Ultra Bra palaa, mutta onko luvassa enemmänkin uutta musiikkia? Näin vastaa Kerkko Koskinen

Viime syksynä MTV Uutiset haastatteli yhtyeen, joka vihjasi, että uutta musiikkia voisi mahdollisesti olla luvassa jopa albumillisen verran. 

– Ei sekään mahdotonta ole, Kerkko Koskinen sanoi.

Ultra Bran stadionkonsertti esitetään lauantaina Yle Areenassa ja Yle TV1:ssä kello 21 alkaen.

Lisää aiheesta:

Tekeekö Ultra Bra paluun? Fanien mielestä mystinen somekäytös saattaa vihjata tulevastaPMMP ja Robin saivat somen sekaisin yhteiskuvallaan – uusivat vuosia vanhan otoksenKommentti: Se suuri paluu aikaistui taas – esiintyköön PMMP ensi kesänä vaikka joka ikisen pitserian nurkassaPMMP:ltä maistiaisvideo salaisista bänditreeneistä: "Keskellä metsää ekaa kertaa 10 vuoteen"PMMP:n lisäkeikan ajankohta jakaa mielipiteitä somessa: "Pikkasen huijattu olo"Hartwall Arena täyteen kolmena iltana? Ultra Bralle jälleen lisäkeikka Helsinkiin
Ultra BraOlympiastadionMusiikki

Tuoreimmat aiheesta

Ultra Bra