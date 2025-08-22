Ultra Bra julkaisi nostalgisia kuvia ennen h-hetkeä: "Pian kohtaamme"

Ultra Bra palaa lavoille ja esiintyy Helsingin Olympiastadionilla tänään perjantaina 22. päivä ja huomenna lauantaina 23. elokuuta. Yhtye julkaisi nostalgisia kuvia vuosien varrelta.
Legendaarinen suomalaisyhtye Ultra Bra nousee paluukeikkansa merkeissä tänä viikonloppuna Helsingin Olympiastadioinille. Yhtye on nähty tänä kesänä myös useilla festareilla.
Bändin virallisilla Instagram-sivuilla julkaistiin nostalgisia kuvia vuoden 2017 keikalta. Ultra Bra soitti kolme loppuunmyytyä konserttia Helsingin Hartwall Arenalla joulukuussa 2017.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Rakkaat. Huomenna mennään taas. Pian siis kohtaamme. Kuvat vuoden 2017 Hartwall-areenan keikalta, kuvien yhteydessä kirjoitetaan.
Ultra Bra toimi aktiivisesti vuodesta 1994 vuoteen 2001.
Toisesta paluustaan Ultra Bra ilmoitti viime vuoden syyskuussa kauppakeskus Forumissa järjestetyllä tapahtumalla. Ensin kerrottiin vain lauantain keikasta ja pian sen jälkeen julkistettiin myös toinen lisäkeikka perjantaille.
Myöhemmin yhtye ilmoitti myös esiintyvänsä kolmella kesäfestarilla ennen stadionkeikkoja.
Viime syksynä MTV Uutiset haastatteli yhtyeen, joka vihjasi, että uutta musiikkia voisi mahdollisesti olla luvassa jopa albumillisen verran.
– Ei sekään mahdotonta ole, Kerkko Koskinen sanoi.
Ultra Bran stadionkonsertti esitetään lauantaina Yle Areenassa ja Yle TV1:ssä kello 21 alkaen.