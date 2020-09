Jarkko Sipilän kommentti: Ünsal-juttu on synkkä luku suomalaista rikostutkintaa – nämä seitsemän seikkaa saavat vanhan rikostutkinnan näyttämään hyvin kummalliselta

Nyt uusi totuus vaikuttaakin sitten esitutkinta-aineiston perusteella hurjalta. Ünsal-juttu on synkkä luku suomalaisessa poliisihistoriassa

Taustaa

Kaikki neljä saivat elinkautisen. Tuomiot olivat oikeita, eikä uusi tutkinta paljastanut tästä mitään virheitä. He olivat tekijät. Raninen ja Carmona tunsivat Ünsalin Ruotsista. Leinonen ja Andersson olivat mukaan värvättyjä palkkatappajia. Kovat ammattirikolliset vaikenivat, mutta saivat tuomiot vaikkei Ünsalin ruumista koskaan löytynyt.

Nyt on kyse siitä liittyikö murhaan muitakin ja miten Helsingin poliisi oikein jutun tutki. Tai pikemminkin miten se sen sotki.

Uusi tutkinta alkoi Aarnio-vyyhdistä

Uudessa tutkinnassa kyse on nimenomaan Vilhusen ja Aarnion osallisuudesta murhaan. Syyttäjän mukaan Vilhunen juoni tekoa ja Aarnio ei sitä estänyt, vaikka etukäteen siitä tiesi. Molemmat ovat kiistäneet murhasyytteet.

Outo seikka 1: Tieto uhasta

Outo seikka 2: Tarkkailut

Miten se osasi tarkkailla sitä? Taas todennäköistä on, että Vilhunen välitti tiedon Aarniolle.

Outo seikka 3: Puhelinkuuntelut

Kummallista on sekin, että nämä puhelinkuuntelut ylipäätään olivat olemassa. Ne olisi pitänyt lain mukaan jo hävittää, mutta niistä yllättäen löytyi kopiot krp:n tietokoneilta. Tosin kaikkia tuon ajan puheluja ei enää löytynyt.

Outo seikka 4: Vuosaaren asunto

Saara on tosin tuoreessa kuulustelussa Helsingin Sanomien 6.9. julkaiseman jutun mukaan muuttanut kertomustaan Aarniolle suotuisammaksi. Uuden version mukaan Aarnio ei esimerkiksi pyytänyt vuokraamaan asuntoa Vilhuselle, eikä Aarniolla ollut avainta asuntoon.

Nyt uudessa kuulustelussa Saara on kiistänyt Aarnion osuuden Leinosen häätöön.

Joka tapauksessa Andersson, Raninen ja Ünsal lähtivät 15. lokakuuta illalla juhlimaan. Tämä oli vain tappajien juoni. Yöllä he päätyivät Vuosaareen, jossa Leinonen odotti. Päivän käännyttyä jo lokakuun kuudenteentoista Ünsal kuristettiin kuoliaaksi television scart-johdolla ja Raimo Anderssonin (kuva) kertoman mukaan ruumis haudattiin Porvoon suunnalle samana yönä.

Outo seikka 5: Vihjepuhelu

Aikanaan nimettömänä pysytellyt soittaja ei selvinnyt, vaikka puhelinkopista etsittiin dna:ta ja sormenjälkiä. Uuden tutkinnan arvion mukaan soittaja oli Aarnion alainen huumepoliisin ylikonstaapeli. Puhelusta tallentui kuuden sekunnin osuus nauhalle. Usea henkilö on kertonut tunnistaneensa ylikonstaapelin äänen.

Uudessa tutkinnassa on päädytty siihen, että Aarnio halusi kontrolloida mitä tietoa murharyhmään päätyi.

Outo seikka 6: Tarkkailua ja sen puutetta

Kaksi vuorokautta murhan jälkeen Raninen ja Andersson matkustivat Ruotsiin eri laivoilla. Tarkoituksena oli hakea murhasta luvattu palkkio, minkä saaminen kyllä viivästyi. Toisen kanssa samalla laivalla oli huumepoliisin ylikonstaapeli. Tukholmassa kaksikko on Ruotsin poliisin tarkkailussa, mutta väkivaltarikosyksikölle ei tästä tuoreeltaan kerrottu.

Leinonen ei kiinnostanut poliisia, mikä on ihme. Uuden tutkinnan mukaan Aarnio halusi pitää hänet ainakin aluksi irti jutusta, koska Leinosella oli linkki Saaraan ja sitä kautta Aarnioon ja Vilhuseen.

Rikospaikkatutkinta tehtiin Vuosaaren asuntoon tämän jälkeen. Tosin perusteeksi asiakirjaan on merkitty Raimo Anderssonin huumausainerikosepäily.

Outo seikka 7: Socis

Yhteenvetoa

Aarnion mukaan vihjetietoa on liikkunut, mutta se on ollut hyvin epämääräistä eikä hänellä ole ollut tietoa tekeillä olevasta murhasta.

Vilhusen kanta on erilainen. Hän kertoo olleensa poliisin tietolähde ja välittäneensä tiedot Aarniolle. Kun murha on kuitenkin tapahtunut, Vilhunen on ollut hyvin järkyttynyt, ettei tekoa ole estetty.