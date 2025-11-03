Kuopion Palloseuran valmennustiimin ja rekrytointipuolen huipputekijä Viki Savonen on MTV Urheilun tietojen mukaan jättämässä seuran ja tehnyt sopimuksen FC Interin kanssa. Kyseinen muutos ei välttämättä jää ainoaksi Veikkausliigan hallitsevan mestarin henkilöstössä.

KuPSissa jo vuosia työskennellyt Savonen on kantanut viime vuodet analyytikon, sekä rekrytointi- ja jalkapallotoiminnan johtajan titteleitä. Hänen tehtävänään on ollut muun muassa joukkueen rakennus yhdessä urheilutoimenjohtajan ja päävalmentajan kanssa.

MTV Urheilun tietojen mukaan Savonen on kuitenkin päättänyt irtisanoutua, eikä jatka nousujohteista uraansa Suomen hallitsevan mestarin riveissä enää kuluvan kauden jälkeen. Savonen on tehnyt sopimuksen FC Interin kanssa.

Useampi Veikkausliiga-seura, kuten HJK, oli myös vahvasti kiinnostunut Savosen palkkaamisesta. Ensi vuonna hän toimii kuitenkin turkulaisseuran kanssa.

Miten käy Jarkko Wissin?

Savosen lähtö ei näiltä näkymin jää ainoaksi muutokseksi seuran sisällä. Samaan aikaan KuPSin apuvalmentajana ja urheilutoimenjohtajana toiminut Sixten Boström on tiettävästi vahvoilla saadakseen kokoaikaisen urheilutoimenjohtajan pestin itselleen.