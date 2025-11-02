Kuopion Palloseura otti askeleen kohti jalkapallon miesten Suomen mestaruutta, kun se voitti kotikentällään liigan viimeistä edellisessä pelissään turkulaisen Interin 3–2.
Interin vei 8. minuutilla 1–0-johtoon Iiro Järvinen. KuPSin Ibrahim Cisse pukkasi 1–1-tasoituksen avauspuoliajan lisäajalla.
Kotijoukkueen toisen puoliajan maalit tekivät 52. minuutilla Saku Savolainen ja 66. minuutilla vaihtomies Piotr Parzyszek. Interin 2–3-kavennuksen laukoi rangaistuspotkusta tolpan kautta 80. minuutilla Florian Krebs.
KuPS johtaa liigaa viidellä pisteellä ennen toisena olevaa Ilvestä. KuPSilla on liigan mestaruussarjassa jäljellä vierasottelu HJK:ta vastaan, ottelun vähemmän pelannut Ilves kohtaa huomenna SJK:n kotonaan ja päätteeksi Interin vieraissa.
Kolmantena liigassa oleva Inter putosi vierastappiolla mestaruuskamppailusta.