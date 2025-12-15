



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Armeijaan lähteneeltä Veikkausliigan supertähdeltä paljonpuhuvaa tekstiä: "Tulee kirottua itseään" Kasper Paananen oli viime kaudella kotimaiden kenttien kirkkaimpia tähtiä. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 15.12.2025 19:56 Timo Innanen timo.innanen@mtv.fi TInnanen Seinäjoen Jalkapallokerhon tähtipelaaja Kasper Paananen on kääntänyt katsettaan jo kohti ulkomaan kenttiä, mutta nyt hän suorittaa vielä asevelvollisuuttaan Santahaminassa, Puolustusvoimien Urheilukoulussa Helsingissä. Oulun Rotuaarin Pallon kasvatti sai viime Veikkausliiga-kaudella ansaitusti huomiota eri tiedotusvälineissä. Silti voi syystä kysyä, kuinka suurta huomio olisi Paanasen kohdalla vielä ollut, mikäli hän olisi edustanut vaikka Helsingin Jalkapalloklubia - ja nostanut käsiään pystyyn kauden aikana yhtä hengästyttävällä tavalla. Hieman outoa oli sekin, että SJK:n riveissä hulppeat 18 maalia (17 pelitilannemaalia!) ja 2 maalisyöttöä tehtaillut Paananen jäi ilman kutsua Suomen jalkapallomaajoukkueeseen. Todettakoon toki , ettei hänelle ideaalia pelillistä roolia (10-paikka/alempi hyökkääjä) ole ollut Jacob Friisin ryhmityksessä. Huuhkajissa myös kilpailu pelipaikoista on kovaa, mutta siltikin hän olisi tehoillaan jo ansainnut näyttöpaikkansa. Malttia riittää Vai olisiko? Mitä mieltä asiasta on mies itse? – Varmasti se on kaikkien futaavien pikkupoikien unelmana pelata jossain vaiheessa urallaan maajoukkueessa, mutta en ole ottanut siitä mitään stressiä. Uskon, että saan vielä mahdollisuuteni, jos kehitykseni vain jatkuu, Paananen toteaa nöyrästi MTV Urheilulle. Paanasta kohtaan on runsaasti kiinnostusta kansainvälisilläkin siirtomarkkinoilla. Lopullisen ratkaisun aika mahdollisen seurasiirron suhteen on kuitenkin vasta myöhemmin. Suomalaiskomeettaa edustava ruotsalainen agentti Nima Modyr vahvistaa MTV Urheilulle viestitse, että vaihtoehtoja riittää nyt rutkasti.





Tällä hetkellä vaikuttaa siis hyvinkin todennäköiseltä, että Suomen pelikentät jäänevät taakse. On mitä todennäköisimmin uusien, suurempien haasteiden aika. Pelaajana Paananen kokee olevansa täysin valmis uuteen miljööhön. Kolme kautta Seinäjoella oli palkitsevaa aikaa. Kehitystä on tapahtunut.

– Kiinnostusta on ollut sieltä sun täältä. Tärkeää olisi löytää juuri sellainen seura, jossa pääsisin pelaamaan vahvuuksillani. Toki olen osoittanut viime kausina, että olen muuntautumiskykyinen pelaaja, ja pystyn myös sopeutumaan erilaisiinkin vaatimuksiin, hän miettii kypsästi.

Kasper Paanasen arki sujuu nyt armeijan merkeissä.

Skotlantilaisluotsi Stevie Grieven dynaamisessa pelitavassa Paananen nautti toteuttaa itseään. Tehomerkinnät SJK:n paidassa puhuvat siitä omaa kieltään. Painavan laukauksen omaava Paananen sai mellastaa kunnolla 10-alueella.

– Joukkueen hyökkäyspelaaminen toimi pääosin todella hyvin. Pelaamisemme oli parhaimmillaan erittäin tehokasta ja viihdyttävää. Olin tietysti vain yksi osa joukkuettamme ja kiitos onnistumisistani kuuluu koko ryhmälle.

Paananen ei tykkää paukutella henkseleitään, mutta nimenomaan hämmästyttävän monipuolinen viimeistelytaito on ominaisuus, jota vain ani harvalla pelurilla on. 180-senttinen tehopakkaus on kentällä kestävä, ovela ja melko sulavaliikkeinen, mutta mikään raketti hän ei ole.

Hyvin peliä lukeva Paananen osaakin ajoittaa liikkeensä rangaistusalueella täsmällisesti. Hän ei ole 9-paikan pelaajana parhaimmillaan vaan nimenomaan klassinen piilokärki - termi, jota ei enää viljellä kotimaisessakaan jalkapallossa.

Hän on rauhallinen maalintekopaikoissa eikä juuri hosu H-hetkellä hiipiessään usein toisesta aallosta tilanteisiin. Kaikesta näkee, että toistoja on tehty aikoinaan Oulussa valtavan paljon. Tämän faktan hän allekirjoittaa mieluusti.

– Totta se on. Suurin kiitos siitä kuuluu ehdottomasti Tero Suonperälle ja Antti Sumialalle, jotka minua aikoinaan juniorina koulivat maalinteon suhteen antaumuksella. Toistoja tuli tehtyä jo tuolloin hurja määrä, SJK:n ja Veikkausliigan supertähti myhäilee.

22-vuotiasta luovaa ja energistä hyökkäyspään taituria luonnehditaan seinäjokelaisseurassa aivan poikkeuksellisen itsekriittiseksi persoonaksi - joskus ehkä jopa liiankin.

Kasper Paananen pelasi loistokkaan kauden SJK:n paidassa.Photomotion / All Over Press

Italiassa uralla aiemmin vietetyt kaudet Bolognan organisaatiossa ovat jättäneet toki myös jälkensä. Särmää Paanaselta löytyy yhä, mutta ne ovat ainakin osittain hioutuneet, ja malttia riittää nykyään paremmin. Silti hän vaatii yhä itseltään valtavasti arjessa - ja turhautuu välillä nopeastikin, mikäli asiat eivät suju hänen suunnitelmiensa mukaan pelikentällä.

– Miksi olisi itselleen vähemmän ankara? Tavoitteet ovat korkealla, niin silloin pitää odottaa itseltään ensimmäisenä todella paljon. Tulee kirottua paljon itseään treenikentällä, jos pallo ei mene maaliin oikealla tavalla.Tykkään olla itsekriittinen persoona. Koen, että se on lopulta myös vahvuuteni. Riman pitää olla jatkuvasti korkealla, kun tavoitteetkin ovat siellä, Paananen alleviivaa.

Lisää Paanasen ajatuksia mahdollisesta seurasiirrosta, armeijasta ja taannoisesta nappikaudesta tänään Tulosruudussa kello 22.25.