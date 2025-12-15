Seinäjoen Jalkapallokerhon tähtipelaaja Kasper Paananen on kääntänyt katsettaan jo kohti ulkomaan kenttiä, mutta nyt hän suorittaa vielä asevelvollisuuttaan Santahaminassa, Puolustusvoimien Urheilukoulussa Helsingissä.
Oulun Rotuaarin Pallon kasvatti sai viime Veikkausliiga-kaudella ansaitusti huomiota eri tiedotusvälineissä. Silti voi syystä kysyä, kuinka suurta huomio olisi Paanasen kohdalla vielä ollut, mikäli hän olisi edustanut vaikka Helsingin Jalkapalloklubia - ja nostanut käsiään pystyyn kauden aikana yhtä hengästyttävällä tavalla.
Hieman outoa oli sekin, että SJK:n riveissä hulppeat 18 maalia (17 pelitilannemaalia!) ja 2 maalisyöttöä tehtaillut Paananen jäi ilman kutsua Suomen jalkapallomaajoukkueeseen.
Todettakoon toki , ettei hänelle ideaalia pelillistä roolia (10-paikka/alempi hyökkääjä) ole ollut Jacob Friisin ryhmityksessä. Huuhkajissa myös kilpailu pelipaikoista on kovaa, mutta siltikin hän olisi tehoillaan jo ansainnut näyttöpaikkansa.
Malttia riittää
Vai olisiko? Mitä mieltä asiasta on mies itse?
– Varmasti se on kaikkien futaavien pikkupoikien unelmana pelata jossain vaiheessa urallaan maajoukkueessa, mutta en ole ottanut siitä mitään stressiä. Uskon, että saan vielä mahdollisuuteni, jos kehitykseni vain jatkuu, Paananen toteaa nöyrästi MTV Urheilulle.
Paanasta kohtaan on runsaasti kiinnostusta kansainvälisilläkin siirtomarkkinoilla. Lopullisen ratkaisun aika mahdollisen seurasiirron suhteen on kuitenkin vasta myöhemmin. Suomalaiskomeettaa edustava ruotsalainen agentti Nima Modyr vahvistaa MTV Urheilulle viestitse, että vaihtoehtoja riittää nyt rutkasti.