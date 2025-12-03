– Se valmennusprosessi arjen työssä on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Tiedän, että meillä on täällä vastoinkäymisiä ja haasteita edessä. Ne meidän täytyy yhdessä taklata oppien siihen, että niistä päästään nopeasti eteenpäin. Kaikki ajatus on kuitenkin siinä, että saamme laadukkaan arjen tehtyä. Täällä on edellytykset siihen olemassa.

– Koen, että olen valmis. Olen toki tuonut paineita itse itselleni aina, ja oppinut sitä kautta elämään niiden kanssa, Rantanen kertoo MTV Urheilulle.

Joonas Rantanen esiteltiin medialle keskiviikkona. Tomi Natri /All Over Press

Rantasen pelitapa Ilveksessä teki moneen vaikutuksen. HJK:ssa häneltä saatetaan odottaa hallitsevaa, niin sanottua suurseurajalkapalloa, ja periaatteen tasolla Rantanen on tästä yhtä mieltä. Yhteen asiaan hän haluaa kuitenkin keskittyä erityisen tarkasti.

Ajoituksesta johtuen on spekuloitu, olisiko Takkulan lähdöllä ja Rantasen HJK-sopimuksella ollut jotain tekemistä toistensa kanssa. Rantasen mukaan Takkulan tilanne ei kuitenkaan liittynyt hänen päätökseensä palata HJK:n kelkkaan.

Rantanen aloitti HJK:ssa alun perin liikuntakoordinaattorina vuonna 2009, minkä jälkeen hän toimi seurassa junioripäällikkönä ja akatemiavalmentajana ennen naisten edustusjoukkueen päävalmentajan ja miesten apuvalmentajan tehtäväänsä.