Helsingin Jalkapalloklubin uusi päävalmentaja Joonas Rantanen kokee olevansa valmis uuteen haasteeseen käytyään kahdella edelliskaudella lähellä Veikkausliigan mestaruutta Tampereen Ilveksen peräsimessä.
HJK tiedotti Rantasen sopimuksesta viime sunnuntaina. Rantanen ehti tehdä viime keväänä Ilveksen kanssa 1+1-vuotisen jatkosopimuksen, joten HJK:n oli laitettava kättä taskuun kaapatakseen 38-vuotiaan itselleen. MTV Urheilun tietojen mukaan korvaus oli noin 250 000 euroa.
Rantanen on HJK:n oma kasvatti, joten seura on hänelle varsin tuttu. Sen edustusjoukkueen päävalmentajana hänellä on kuitenkin edessään uusi haaste menestysodotusten ja mediahuomion puolesta.
– Koen, että olen valmis. Olen toki tuonut paineita itse itselleni aina, ja oppinut sitä kautta elämään niiden kanssa, Rantanen kertoo MTV Urheilulle.
– Se valmennusprosessi arjen työssä on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Tiedän, että meillä on täällä vastoinkäymisiä ja haasteita edessä. Ne meidän täytyy yhdessä taklata oppien siihen, että niistä päästään nopeasti eteenpäin. Kaikki ajatus on kuitenkin siinä, että saamme laadukkaan arjen tehtyä. Täällä on edellytykset siihen olemassa.