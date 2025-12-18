Palloliitto ilmoitti torstaina, että HJK joutuu pelaamaan ensi kauden ensimmäisen kotiottelunsa jalkapallon Veikkausliigassa ilman katsojia.
Kurinpitopäätös annettiin järjestyshäiriöistä päättyneen miesten liigakauden päätöskierroksen ottelussa HJK:n ja KuPSin välillä. HJK:n kannattajat sytyttivät soihtuja ja ampuivat ilotulitteita kentälle päin. Ottelu oli keskeytyksissä kahteen otteeseen, yhteensä noin 45 minuutin ajan.
– HJK:n kannattajien menettelyä on pidettävä erittäin moitittavana menettelynä, suomalaisessa jalkapallohistoriassa poikkeuksellisen vakavana rikkomuksena sekä raskauttavana tekijänä rangaistuksen lajivalinnassa ja mittaamisessa, kurinpitopäätöksessä todetaan.
Ensi kauden ensimmäistä kotiottelua koskevan rangaistuksen ohella HJK sai lisäksi 4 000 euron sakot ja määräyksen sulkea kannattajakatsomonsa neljässä seuraavassa kotiottelussaan. HJK ilmoitti jo marraskuussa, että se sulkee oma-aloitteisesti kannattajakatsomonsa vähintään viiden ottelun ajaksi ensi kauden alussa.