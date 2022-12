Uutinen Jokerien tukalasta tilanteesta potkaisi tapahtumiin vauhtia – puhelinlinjat aukesivat: "Meitäkin kiinnostaa heidän tarinansa jatkuminen"

– Viimeisin yhteydenotto on käyty tänään (torstaina) aamupäivällä. Jos ymmärsin oikein, he ilmoittivat olevansa tammikuun aikana halukkaita jättämään liittohallitukselle hakemuksen sarjapaikasta, jotta he pääsisivät myöhemmin hakemaan lisenssiä. Ilmeisesti he tekevät töitä nyt sen eteen, Aro sanoi MTV Urheilulle.

– Vaikka Jokerit on hieno seura, sillä on hienot perinteet – ja meitäkin kiinnostaa heidän tarinansa jatkuminen – meillä on Mestis. Sarjassa on 13 pirun hyvää suomalaista seuraa, jotka tekevät hyvää työtä siellä tällä hetkellä. Me pelataan Suomen viihdyttävintä ja maalirikkainta lätkää. Jokerit ei vaikuta sen jatkumiseen, se on päivänselvä asia. Teemme täysillä töitä sen tiedon mukaan, mikä meillä on tällä hetkellä olemassa.