MTV Urheilun tiedot: Jokerien hakemuksessa pahoja puutteita, omistuskuvio yhä auki – näin ratkaisu sarjapaikasta tehdään

Tiistai on iso päivä Jokerien seurayhteisön, Team Jokerit oy:n ja sen taustalla operoivien Joel Harkimon ja Jarmo Koskisen kannalta. Jääkiekkoliiton hallitus käsittelee yhtiön sarjapaikkahakemusta Mestikseen tänä iltana Helsingissä järjestettävässä kokouksessaan.

Mikäli Team Jokerit oy:n hakemus on liittohallituksen mukaan riittävän vakuuttava, yhtiö etenee Mestiksen ja Jääkiekkoliiton lisenssihakemusvaiheeseen.

Jokerien viime viikon tiistaina toimittama sarjapaikkahakemus on ensimmäinen muodollinen selvitys seuran edustusjoukkueen taustalle perustetun yhtiön tilanteesta. Siksi sen on odotettu vastaavan useisiin kysymyksiin yhtiön ja seuran tulevan edustusjoukkueen ympärillä. MTV Urheilun tietojen mukaan hakemuksessa annetut vastaukset ovat kuitenkin edelleen puutteellisia.

Vaikka julkisuudessa Jokerit ry:n ja Koskisen suulla on puhuttu muista yhtiöön tulevista osakkaista, joiden myötä Joel Harkimon rooli pienenisi vähemmistöomistajaksi, sarjapaikkahakemuksessa Team Jokerit oy:n ainoana omistajana on edelleen Joel Harkimo. Toinen merkittävä hahmo hakemuksessa on toimitusjohtajaksi kaavailtu Jarmo Koskinen, jolla ei kuitenkaan ole omistusosuutta yhtiössä.