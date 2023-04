MTV Urheilun kattava arvio: Näin käy Veikkausliigassa tällä kaudella – mestaruustaistossa muhii yllätys

MTV Urheilu ennakoi seurojen sijoitukset liigakaudella 2023:

13:01 HJK:n Perparim Hetemaj naulasi joukkueensa lähtökohdat alkavalle kaudelle: tavoittena mestaruus ja Euroopan kentät.

Taktisesti valveutunut päävalmentaja Toni Koskela on muovannut ryhmitystään nykyiselle pelaajamateriaalilleen sopivaksi ja tulokset ovat olleet lupaavia, vaikka mitään varsinaista ilotulitusta ei ole harjoituskaudella nähtykään. Laituri Topi Keskinen on esittänyt yllättävänkin valmiita otteita, mutta säilyykö hänen suoritustasonsa läpi liigakauden? 20-vuotias Mikkelin Palloilijoiden kasvatti on räjähtävän liikkeensä ansiosta alati vaarallinen.

Huuhkajiinkin nousseella Tuomas Ollilalla on iso vastuu hyökätessä vasempana laitapuolustajana, mutta puolustustyöskentelyssä Ollilalla riittää vielä rutkasti kohennettavaa. Ykköshyökkääjän rooliin on tarjolla muun muassa Bojan Radulovic, jolla oli jopa lähtöhaluja seurasta talvella. Kai Meriluoto on valmis haastamaan serbin, mutta toisaalta heitä nähtäneen piikissä myös yhdessä. Dejan Iliev ei ole vakuuttanut tolppien välissä, mutta myös Jesse Öst kyennee kantamaan suurta vastuuta.

2:35 FC Hongan Petri Vuorinen kertoo työstään urheilutoimenjohtajana.

Ykköspyssy Agon Sadikun siirto Norjaan huippuseura Rosenborgiin juuri ennen kauden alkua teki loven yläkertaan, mutta hän on korvattavissa. Espoolaisryhmä hurmasi viime kaudella modernilla, viihdyttävällä ja tehokkaalla pelitavallaan, mutta kypsyys ei lopulta riittänyt mestaruudesta pelaamiseen enää kalkkiviivoilla. Tänä vuonna tilanne voi olla toinen, mutta toki se vaatii sitä, että myös tähtilaituri Rui Modeston tehot korvataan. Siinä riittää tehtävää.

Oikea laituri Lauri Laine on väläytellyt pirteästi talvikaudella, mutta 17-vuotiaalle lupaukselle ei voi vielä asettaa jättimäisiä odotuksia. Uusista hankinnoista ecuadorilainen keskialueen 23-vuotias pohjapelaaja Mateo Ortiz voi osoittautua nappihankinnaksi, mikäli kaikki menee nappiin sopeutumisen suhteen. Laineen lisäksi toisen 17-vuotiaan Minihuuhkajien laitapuolustajan Dario Naamon nimi kannattaa laittaa ylös muistivihkoon.

2:31 Veikkausliiga-luotsiksi palannut Jarkko Wiss jahtaa menestystä Turussa – "Se on tapa, jolla tulemme pärjäämään"

Jarkko Wissin suojatit lienevät tulta ja tappuraa heti sarjakauden alusta lähtien. Mikäli turkulaisjoukkue vahvistuu vielä 2–3 uudella pelaajalla, myös HJK ja FC Honka saavat olla yksittäisissä otteluissa varuillaan sinimustien kanssa. Intensiivisyys ja kova tempo niin harjoitus- kuin pelikentällä ovat Wissin tuttuja mottoja, jotka pelaajat ostivat omakseen heti harjoituskauden alkumetreillä. Hyvältä on näyttänyt.

Keskikenttäpelaaja Tommi Jyry on keskeisessä roolissa kahden suunnan työjuhtana. Juonikas ja kokenut Petteri Forsell on pääsemässä vasta hiljalleen täyteen fyysiseen iskuun ja uudessa pelisysteemissäkin on riittänyt hänelle hieman opeteltavaa. Forsell liene silti merkittävä ase Wissille. Interillä on useita variaatioita hyökkäyspäässä: paljon painotettujen positiivisten tilanteenvaihtojen lisäksi erikoistilanneosaamista riittää.

3:56 KuPS lähtee HJK:n kaatoon – avainasemassa nuoret tähdet: "Pitää astua esiin"

Pasi Tuutti saa elämänsä tilaisuuden kuopiolaisjoukkueen peräsimessä menestysluotsi Simo Valakarin lähdettyä hieman yllättäen Latvian kentille. Mutta kestääkö Tuutti paineet, mikäli kausi lähtee huonosti käyntiin? Paineensietokyky on Tuutin kohdalla jonkinlainen kysymysmerkki. Hän on imenyt urallaan oppia Valakarin lisäksi aiemmin Rovaniemen Palloseurassa HJK:n nykyiseltä päävalmentajalta Toni Koskelalta. Pelin organisoinnin pitäisi olla ylipäätään kelvollisesti Tuutin hyppysissä, mutta valmentaminen on paljon muutakin.

Pelaajamateriaali on kiistatta edelleen laadukas etenkin keskisektorilla, mutta uudistunut puolustuslinja herättää kysymyksiä. Kuka kantaa vastuun johtamisesta, kun topparit Paolo Ricardo ja Diogo Tomas lähtivät uusien haasteiden perään. Tähtihankinta Urho Nissilä on ollut puolestaan pitkään pelaamatta, joten hänen varaansa ei voi laskea liikaa kauden alusta lähtien. Tuutti haluaa pelaajiensa ottavan enemmän riskejä kuin Valakarin aikana. Voiko se myös kostautua?

5. AC Oulu

Portugalaisluotsi Ricardo Duarte on tehnyt hyvää työtä Oulussa. Nuoret pelaajat ovat lisäksi vastanneet huutoon hyvin, joten on selvää, että tälle kaudella odotuksetkin ovat nousseet. Huuhkajistakin kokemusta kartuttanut hyökkääjä Rasmus Karjalainen muodostaa englantilaisen Ashley Coffeyn kanssa vaarallisen ja vahvan kärkiparin. Pelitapa vaikuttaa nyt ylipäätään riittävän monipuoliselta.

18-vuotias hyökkäävä keskikenttäpelaaja, Pikkuhuuhkajiin ryminällä noussut Otso Liimatta on jatkanut harjoituskaudella siitä mihin viime kaudella jäi. Terävät rytminvaihdot ja tempokuljetukset ihastuttavat yleisöä ja aiheuttavat vastustajille harmaita hiuksia. Ulkomaille kesällä todennäköisesti siirtyvän Liimatan lisäksi Huuhkajiin taannoin noussut laitapuolustaja Noah Pallas on kiintoisa nimi, jota kannattaa seurata hyvinkin tarkasti.

6. SJK

Päävalmentaja Joaquin Gomez ei onnistunut viime kaudella lunastamaan seurajohdon ja kannattajien odotuksia. Itsevarmasta työskentelyotteesta homma ei todellakaan jäänyt kiinni. Tiettävästi kauden päätyttyä lakeuksilla käytiin rapsakan rakentavaa kriittistä keskustelua useisiin epäkohtiin liittyen, joten Gomezilla ja pelaajilla on valtaisa näytön paikka. Tulosta on tultava heti kauden alusta lähtien. Selitykset eivät enää auta.

SJK:n pelillinen identiteetti on ollut osin hakusessa Gomezin johdolla. Pallollisesta pelaamisesta on puuttunut selkeää toisteisuutta. Ryhmitystä on veivattu sen jälkeen, kun tähtihankinta Murilo palasi miehistöön HJK:sta. Brasilialainen laitapelaaja auttaa joukkuettaan hyökkäyskolmanneksella tuntuvasti: laadukkaat keskityspallot ovat erityisen painava ase murtautumisvaiheessa. 22-vuotias ghanalaistoppari Terry Yegbe on esiintynyt pirteästi harjoituskaudella.

7. Ilves

Tamperelaisjoukkueen viime kausi oli kauttaaltaan jopa hämmentävän vaisu. Päävalmentaja Toni Kallio on nyt tiukan haasteen edessä, sillä mikäli mollivoittoisuus vielä jatkuu, saattaa verokortti ilmestyä nopeasti Kallion silmien eteen. Riittääkö Kalliolla karismaa ja osaamista johtaa joukkojaan edestä? Erityisesti hyökkäyspelaamisen organisoiminen on ollut suhteellisen vaatimatonta. Viime kauden lopulla pelaajistosta kuului jo nurinaa Kalliota kohtaan.

Lauri Ala-Myllymäki ja Santeri Haarala ovat sellaisia paluumuuttajia, jotka tuovat merkittävää taustatukea kokeneelle ja tehokkaalle Petteri Pennaselle, joka on edelleen sarjan ehdottomia laatupelaajia. Pennasen tulee kantaa ryhmäänsä jälleen tiukoissa paikoissa. Johtajatyyppi uskaltaa vaatia myös muilta pelaajilta herätystä, mikäli arjessa uinutaan. Otso Virtanen on takuuvarma tekijä maalilla.

8. FC Haka

3:33 Hakan päävalmentaja Teemu Tainio vaikeassa tilanteessa: "Lähti 61 prosenttia viime kauden maaleista"

Valkeakoskelaisseura juhli viime kauden päätteeksi yllättäen neljättä sijaa ja europaikkaa, mutta skotlantilaispyssy Lee Erwinin korvaaminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Argentiinalainen Juan Lescano ei ole toistaiseksi juuri vakuuttanut, mutta edellytyksiä hänellä on yltää vähintäänkin kelpo kauteen. Lescanon ohella uusiseelantilainen pikakiituri Logan Rogerson on paljon vartijana. Rogerson oli kerrassaan erinomainen viime kaudella laidallaan. Yksi sarjan viihdyttävimpiä pelaajia.

Päävalmentaja Teemu Tainio on saanut apua pelaamisen yksityiskohtiin apuvalmentajaltaan Ossi Virralta. Kaksikon yhteistyö on toiminut mainiosti, ja joukkueen pelaamisessa on ollut selkeä rakenne. Haka lienee jälleen vaarallisimmillaan vastahyökkäyksissään. Pelaajamateriaali ei silti vakuuta laadultaan, eikä laajuudeltaan. Onko luvassa tasapaksu kausi?

9. FC Lahti

Mikko Mannila ei onnistunut kääntämään suojattiensa kurssia viime kaudella hypättyään puikkoihin, mutta nyt näyttää jo paljon paremmalta. Harjoitusotteluissa Mannilan miehistö osoitti jo vaarallisuuttaan ja energisyyttään. Nyt kyse on paljolti siitä, ovatko nuoret valmiita vastuuseen läpi kauden. Marius Könkkölä ja Julius Tauriainen ovat nimiä, joiden tulee nousta väkevästi esiin. Parhaimmillaan Mannilan joukkueen nopea hyökkäyspeli on myrkkyä muille. Nopeita jalkoja on riittävästi.

Alakerrassa kosovolaistoppari Arian Kabashin rooli on keskeinen. Kabashi luo rauhallisella tekemisillään vankkaa luottamusta ympärilleen. Matheus Alves on kiintoisa poiminta ykköshyökkääjän rooliin. Tuttu brasilialainen vakuutti viime visiitillään, joten odotukset ovat kovat. Mikäli Alves onnistuu, lahtelaisryhmä voi taistella jopa keskikastin paikoista.

10. VPS

Kalle Multanen näytti vihdoin olevansa kova tekijä liigatasollakin, joten yläkerran suhteen päävalmentaja Jussi Nuorela voi luottaa siihen, että tarjoilun pelatessa homma toimii ja verkko heiluu. Nuorela on tiukka luotsi, joka on saanut iskostettua työteliään ilmapiirin ryhmäänsä. Kun urheilutoimenjohtajana toimintaa valvoo vielä päivittäin Janne Lindberg, niin minkäänlaiseen löysäilyyn ei ole pelaajilla varaa. Viime kausi oli odotuksiin nähden kelpo.

Nuorela osaa organisoida puolustustyöskentelyn tiiviiksi. Harjoituskausi ei mennyt nappiin otteluiden osalta, mutta siitä ei kannata vetää liian isoja johtopäätöksiä. VPS:n keskisektori voi olla todella kovaa luokkaa, jos rutinoitunut venäläisvahvistus Jevgeni Bashirov löytää yhteisen sävelen juuri jatkosopimuksen tehneen ghanalaisen Prosper Ahiabun kanssa. Ahiabu jäi viime vuonna tutkan alle, mutta hän oli erittäin keskeinen palanen Nuorelan palapelin ytimessä. Taistelee tasaisessa alakastissa.

11. KTP

Kotkalaisjoukkue on ollut pirteä ilmestys talvikaudella, mutta vasta tosipelit antavat osviittaa siitä, kuinka valmis sarjanousija on suorittamaan viikosta toiseen vaadittavalla tasolla pääsarjassa. Päävalmentaja Jussi Leppälahti on saanut luotua vaativan toimintakulttuurin arkeen, joten odotukset paikkakunnalla ovat jopa sellaiset, että keskikastin tuntumaan tunkeutuminen ei ole mahdotonta. Silti se olisi kova temppu. Siitäkin huolimatta, että materiaalissa on laajuuttakin.

Mika on tärkeässä roolissa keskushyökkääjänä. Häntä säestää yhdysvaltalainen Jack De Vries, jolla on eväitä nousta sarjan eliittiin. Mikäli joukkue hitsautuu yhtenäiseksi, KTP säilyttää sarjapaikkansa viimeistään karsintojen kautta. Pelaajabudjettia on nostettu, mutta se luo myös odotuksia ja paineita. Maalivahtitilanne on pienoinen kysymysmerkki. Ilves-leirissä ei oltu kovin tyytyväisiä Rasmus Leislahden otteisiin.

12. IFK Mariehamn

Alakasti on niin tasainen, että on poikkeuksellisen vaikeaa nimetä putoajaa, mutta suurimmat kysymysmerkit kohdistuvat tällä hetkellä väistämättä ahvenanmaalaismiehistöön. Siitäkin huolimatta, että takalinjoilla häärivät soturitoppari Timi Lahti, Huuhkajistakin vuosien varrella tutuksi tullut laitapuolustaja Albin Granlund ja Mikko Sumusalo. HJK:sta lainattu laitapelaaja Samuel Anini jr. voi tehdä läpimurtonsa liigatasolla. Kaikki eväät siihen löytyvät 20-vuotiaalta liukkaalta laiturilta.

Kenraaliharjoituksessa FC Honkaa vastaan joukkue puolusti tiiviinä pakettina hyvin, mutta eritoten pelinrakentelussa riittää valtavasti kohennettavaa. Iso kysymys kuuluu, ovatko pelaajat riittävän sitoutuneita seuraan? Mihin suuntaan organisaatio on ylipäätään menossa? Toimintaa on leimannut viime vuosien ajan jonkinlainen sekavuus. Se ei yleensä lupaa pitkässä juoksussa hyvää.