MTV Urheilu arvioi: Näin käy Veikkausliigassa kaudella 2022

MTV Urheilu arvioi seurojen lopulliset sijoitukset alkavalla liigakaudella 2022:

1. HJK

2. KuPS

3. Honka

4. SJK

5. Inter

6. Ilves

7. FC Lahti

8. Haka

9. AC Oulu

10. IFK Mariehamn

11. HIFK

12. VPS

1. HJK

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Keskeisin kysymys helsinkiläisryhmän kohdalla kuuluu jälleen kerran seuraavanlaisesti: kykeneekö päävalmentaja Toni Koskela pitämään suojattinsa tyytyväisinä läpi pitkän kauden? Tilanne on nyt kaikkea muuta kuin helppo - vaimeita soraääniä on jo ehtinyt kuulua. Voimistuvatko ne mahdollisesti kauden aikana?

Erityisesti SJK:sta tulleet, viime kauden tulokas, pelintekijä Pyry Hannola ja vasemmalla operoiva laitapelaaja Murilo ovat tutkan alla. Kumpikin hääri viime kaudella Seinäjoella pelatessaan melko vapaassa roolissa, mutta Koskela vaatii tiukempaa pelikuria pelillisten raamien sisällä. Lucas Lingmanin korvaaminen ankkuripaikalla ei ole helppoa. Hän oli mainio viime vuonna.

Kapteeni Miro Tenho johtaa alakertaa tyylillä tukenaan tärkeät konkarit Jukka Raitala ja Joona Toivio. Myös Valtteri Moren on yhä käyttökelpoinen palanen topparikolmikossa. Harjoituskaudella paljon käytetty 3-4-3-ryhmitys ei ole toiminut ideaalilla tavalla etenkään puolustussuuntaan, mutta aineksia on. Kenttätasapainoon tulee löytää parempi vakaus, jotta alakerta ei joudu liikaa juoksukilpailuihin - eli epämukavuusalueelleen. Koskela on taktisesti mainio luotsi, joten peli kehittyy varmasti kauden edetessä. Osin hän tehnee kokeiluja myös euro-otteluita silmällä pitäen.

6:55 Jukka Raitala tekee paluun HJK:n paitaan. Katso videolta Tulosruudun juttu aiheesta.

2. KuPS

Laajuutta savolaisnipussa on jopa piirun verran enemmän kuin erinomaisesti sujuneella viime kaudella, mutta toisaalta timantikovaa laatua uupuu yhä - eritoten yläkerrasta. Mikäli ovelana taiturina, joskin myös ailahtelevana mielialapelaajana tunnettu latvialaistähti Janis Ikaunieks, ei ole valmis kantamaan suurta vastuuta tehokkuudesta viikosta toiseen - voi maalinteko tökkiä ajoittain pahastikin.

Viime kaudella pikkukolhut söivät liikaa Ikaunieksin pelihuumoria - ja pelimääräät jäivät siten pieneksi. Päävalmentaja Simo Valakarilla on vielä iso mietinnän paikka palapelinsä säätämisen kanssa, mutta toisaalta kelpo vaihtoehtoja riittää keskialueelle ja puolustuslinjaan. KuPSin ryhmitys muuttunee vastustajien ja omien pelaajatyyppien käytettävyyden mukaan. Monipuolisuutta löytyy.

Ilveksestä hankittu keskikenttäpelaaja Joona Veteli on ollut harjoituskaudesta valtaosan sairastuvalla, mutta täyteen iskuun kuntouduttuaan hän nousee merkittävään rooliin keskialueella. Vetelin liikkuvuus ja pallovarmuus tuovat Valakarille kiehtovan lisäelementin keskiakselin pelinrakenteluun.

3. Honka

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Espoolaisjoukkue voi kaiken osuessa nappiin suistaa SJK:n pois kolmen joukosta. Päävalmentaja Vesa Vasara suojatteineen epäonnistui viime kaudella pahasti, mutta nyt ennusmerkit ovat vähintäänkin sangen lupaavat. Pelaaminen on ollut kauttaaltaan hyvin organisoitua, mutta ennen kaikkea riittävän monipuolista erilaisine vivahteineen. Vasaran miehistö tarvitsee silti vahvan alun sarjaan.

Liigacupin finaalissa Interiä vastaan nähtiin malliesimerkki tylymmästä ja ylempää prässäävästä Hongasta, joka pyrki murtautumaan vastustajan puolustuslinjan selustaan hetkittäin erittäin nopeasti ja suoraviivaisesti - jo keskialueen pallonriistojen jälkeen. Mikäli Vasara apureineen kykenee kehittämään peliään vielä entisestään, voi joukkue yllättää lopulta monet tänä vuonna.

Jerry Voutilaisen merkitys keskialueella on valtaisan suuri. Hänen pitää pysyä terveenä, jotta pallollinen pelaaminen soljuu ja malttikin pysyy. Yksi iso kysymysmerkki koskee ykköshyökkääjän ruutua: kykeneekö Aleksander Katanic maalitehtailuun vai kasautuuko odotukset Agon Sadikun harteille? 19-vuotias hyökkääjä on kiintoisa ja potentiaalinen pelaaja. Molemmat ovat kärsineet hiljattain kolhuista.

4. SJK

Joukkueen kollektiivinen pelaaminen on jättänyt useita kysymysmerkkejä tuloksellisesti kelvollisesti sujuneella harjoituskaudella. Periaatteessa laatupelaajia on kasassa riittävästi, mutta pelillisten roolituksien kanssa riittää edelleen hakemista. Pelaajien keskuudessa pidetty Joaquin Gomez on tunkenut hankkimaansa Josepablo Monrealia keskushyökkääjän tontille- ja avainrooliin kuin käärmettä pyssyyn - yhtä vaatimattomalla lopputuloksella. Monrealilla riittää näytettävää.

Toinen chileläinen, piskuinen kymppipaikan pelaaja Diego Rojas on edelleenkin täysin kysymysmerkki. Miten hän istuu Gomezin luomaan nopeaan pelitapaan? Millaisessa roolissa hänestä voisi saada tehoja irti? Myöskään englantilainen keskikenttäpelaaja Alfie Bates ei ole - ainakaan vielä - vakuuttanut.

3-4-3-ryhmityksellä pääosin pelaavan SJK:n hyökkäyspelaaminen on jättänyt paljon toivomisen varaa. Ryhmä pyrkii murtautumaan paljolti laidoilta ja pitämään vauhtia, mutta miten pakka kysyy kasassa? Yhtenäinen prässääminen ylempänä kenttää on tuottanut haasteita kauteen valmistavissa otteluissa. Seinäjokisten hiomaton timantti on Daniel Håkans, joka hurmaa lähtönopeudellaan ja röyhkeydellään. Ylikunnostakin talvikaudella kärsinyt Pikkuhuuhkajien 21-vuotias pikakiituri on vasta hiljalleen pääsemässä täyteen lentoonsa, mutta oikein roolitettuna hän nousee kauden aikana väistämättä sarjan tähtipelaajien joukkoon. Håkans on parhaimmillaan laiturina.

5. Inter

Kovasti uudistunut turkulaisjoukkue taistelee tiukasti pronssista yhdessä Hongan ja SJK:n kanssa. Uusi päävalmentaja Miguel Grau on luonut suhteellisen tasapainoisen pelillisen sapluunan, jossa riittää kosolti potentiaalia, mutta toki myös paljon avoimia kysymyksiä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sarjan valioihin kuuluvat toppari Rick Ketting, juonikas hyökkäävää keskikenttäpelaaja Petteri Forsell ja viime kauden maalipörssin voiton 14 osumallaan Tucon kanssa jakanut Benjamin Källman luovat vankan pohjan tuloksentekoon. Patukkamaisen Källmannin merkitys tulee korostumaan jo alkukauden merkittävissä taistoissa. Kärkipelaajan on oltava elementissään ja noustava toden teolla esiin.

Espanjalaisluotsin paineensietokyky on vielä melkoinen kysymysmerkki. Mikäli liigakausi lähtee kovin heikosti käyntiin, voi ilmapiiriin syntyä nopeasti levottomuutta. Raikkaan kokoonpanon suurin helmi on Rovaniemen Palloseurassa aiemmin marinoitunut Jussi Niska. Vasemmalla viilettävän 19-vuotiaan laitapelaajan tulevaisuus on kansainvälisillä kentillä. Niska pelaa rohkeasti ja päättäväisesti.

6. Ilves

Hieman mysteerijengi kesken viime kauden päävalmentajaksi nousseen Toni Kallion johdolla. Pelaajistossa riittää lupaavia nuoria, työmiehiä ja muutama tähtikategoriaan kuuluva kokeneempi peluri, joiden tulee kantaa keltapaitoja vaikeilla hetkillä. 31-vuotias Petteri Pennanen ja 33-vuotias Tuco ovat paljon vartijoina: kykeneekö vammoista urallaan kärsinyt rutinoitunut kaksikko suorittamaan tasaisen laadukkaasti? Se on oiva kysymys.

Ilveksen puolustustyöskentely on aiheuttanut Kalliolle liudan harmaita hiuksia talvikaudella, mutta on myös selvää, että pelaajien sairastelut ja loukkaantumiset ovat sekoittaneet osaltaan pakkaa. Tamperelaisjoukkueen nousu mitalitaistoon jo tällä kaudella olisi yllätys, vaikka koossa on etevä ryhmä. Tasainen suorittaminen tuonee haasteita tamperelaisille.

21-vuotias laitapuolustaja Tuomas Ollila esitti jo viime kaudella väkeviä otteita pelipaikallaan. Häntä kannattaa seurata tarkasti. Myös keskiaskelin pohjapelaaja, 19-vuotias Doni Arifi on lievästä verkkaisuudestaan huolimatta potentiaalinen läpimurtopelaaja kaudella 2022.