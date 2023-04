KuPS koki valtavan mylleryksen – shokki toi merkittävän muutoksen: "Valehtelisin, jos sanoisin, että oli helppoa"

– Pasi on tuonut enemmän vauhdikkuutta meidän pelaamiseen. Se ei ole niin kontrolloitua ja otetaan enemmän riskejä. Sitä kautta saadaan enemmän tilanteita, Popovits analysoi.

KuPS on jäänyt kahdella edellisellä kaudella vain pisteen päähän Suomen mestaruudesta. Kummallakin kerralla pytyn on vienyt HJK. Tällä kaudella mitalia lähdetään kirkastamaan nuoruuden innolla.

– Kuopiossa on hyvä arki. Sen päälle on hyvä rakentaa. Jos halutaan onnistunut kausi, niin nuorempien pelaajien on astuttava esiin, keskikenttäpelaaja päättää.