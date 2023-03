MIFK kaappasi Veikkausliigan maaliruiskun

34-vuotias Tuco on pelannut Veikkausliigassa 223 ottelua ja iskenyt niissä 71 maalia. Tucon saaga Suomen pääsarjassa on pitkä. Kamerunilainen on pelannut Veikkausliigassa FC Lahdessa, SJK:ssa, Ilveksessä, HJK:ssa ja KuPSissa. Viime kaudella maaliruisku pyyhälsi Ilveksen paidassa.