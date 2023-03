Päävamman kanssa hotellilta poistunutta oululaistähteä kohtasi uusi epäonnen isku – "Osui niin huonosti kuin voi osua"

"Pokaali on pokaali"

Muun muassa Karjalaisen ja Jere Kallisen loukkaantumisista huolimatta AC Oulu on edennyt liigacupissa finaaliin. Oululaisryhmä kohtaa loppuottelussa lauantaina Helsingissä HJK:n.

– AC Oulu ei ole koskaan voittanut pokaalia. Ei liigacupia voi verrata esimerkiksi Suomen cupiin, mutta pokaali on pokaali, Karjalainen sanoo.

– Meillä on hyvä draivi päällä ja hyviä nuoria pelaajia. Toki olemme pelanneet ottelumme sisällä. Se on eri laji, mutta uskon meidän olevan aika valmiita liigakauden alkuun.

"Päätin, että takaisin tulen"

Karjalainen, 26, on pelannut 13 ottelua Suomen miesten maajoukkueessa. Edellisestä ottelusta Huuhkajissa on kuitenkin aikaa, sillä se on loppuvuodelta 2020.