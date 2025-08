Entinen Huuhkajat-puolustaja siirtyy Norjan pääsarjaan

Niko Hämäläinen siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan Norjan pääsarjassa pelaavan FK Haugesundin miehistöön.

28-vuotias vasen laitapuolustaja pelasi kelpo alkukauden Kuopion Palloseuran riveissä, mutta Haugesundin tarjoama sopimus veti lopulta pidemmän korren loppukauden osalta. Hämäläisen ja KuPSin sopimus umpeutui heinäkuun loppuun.

Heikkoa kautta pelaavaa norjalaisjoukkuetta valmentaa Hämäläiselle jo entuudestaan Huuhkajista ja HJK:sta hyvin tuttu Toni Korkeakunnas, joka siirtyi pestinsä kesken kauden. Ryhmä on tällä hetkellä sarjassa pahnan pohjimmaisena vaikeassa tilanteessa.

Hämäläisen ura on ollut viime vuosina sangen vaiherikas: seurat ovat vaihtuneet tiheään. Hänellä on kokemusta uraltaan Veikkausliigasta savolaisryhmän lisäksi myös HJK:sta.

Tutuksi vuosien varrella Hämäläiselle ovat tulleet uran kohokohtana muun muassa Englannin Mestaruussarja Queen's Park Rangersin paidassa sekä Skotlannin Valioliiga Kilmarnockissa. Kokemusta on kertynyt myös Yhdysvaltain pääsarjassa kahdessa eri seurassa.

Hämäläinen on piipahtanut urallaan aiemmin lainasopimuksella myös Belgian ja Brasilian pääsarjoissa. Hämäläinen kuului Huuhkajien EM-kisamiehistöön EM-kisoissa vuonna 2022. Hänelle on kertynyt tililleen 12 A-maaottelua. Puolustajalla on myös Yhdysvaltain passi.