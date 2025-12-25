MTV Urheilun toimitus on koostanut oman versionsa Leijonien joukkueesta ensi helmikuussa pelattavaan Milano-Cortinan olympiaturnaukseen.

Pelaajavalinnat on tehty viiden toimittajan näkemyksistä. Näiden pohjalta on kasattu yksi joukkue. Suomella on terävä kärki varsinkin hyökkäyksessä, mutta materiaali on kapea.

Tästä kertoo myös melko vähäinen vaihtelevuus toimittajien listauksissa. Jokaisen toimittajan papereista löytyivät samat kaksi maalivahtia, viisi puolustajaa ja 13 hyökkääjää. Nämä pelaajat muodostavat Leijonien joukkueen rungon.

Vaihtuvuutta näkyi yhden maalivahdin, kolmen puolustajan ja yhden hyökkääjän paikoilla.

Olympiajoukkueen koko on kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää. Kesäkuussa Jääkiekkoliitto lukitsi jo Sebastian Ahon, Aleksander Barkovin, Mikko Rantasen, Miro Heiskasen, Esa Lindellin sekä Juuse Saroksen valinnat. Heistä Barkov ei kuitenkaan pääse kisoihin vakavan jalkavamman takia.

Alla listaus Leijonien potentiaalisista olympiapelaajista ja valintakerroista MTV Urheilun gallupissa. Mukana on myös toimittajien perusteluja ja näkemyksiä.

Maalivahdit

Juuse Saros 5

Ukko-Pekka Luukkonen 5

Kevin Lankinen 3

-------------------------------

Ville Husso 1

Joonas Korpisalo 1

Kisoihin jo varmistetun Saroksen lisäksi MTV Urheilun valinnat osuisivat Leijonien maalivahtien osalta Buffalon Ukko-Pekka Luukkoseen ja Vancouverin Kevin Lankiseen.

– Suomella on maalivahtiongelma (joka ei koske pelkästään olympialaisia). NHL:n tämän kauden 30 parhaan maalivahdin joukossa ei ole ainuttakaan suomalaista, katsoo tilannetta melkeinpä millä tilastomittarilla tahansa, Kasperi Kunnas toteaa.

– Leijonien usein vahvaksi mielletty osa-alue on vaarassa olla nyt jopa ongelma. Saroksen taakse valitsisin nuoruutta (Luukkonen) ja menestyskokemusta Leijonista (Lankinen, MM-kulta 2019) omaavat varavahdit, Ossi Karvonen perustelee.

Jere Hultinin mielestä päävalmentaja Antti Pennanen tarvitsee ”molari-ihmeen”.

– Pennasen täytyy miettiä jotain boksin ulkopuolelta. Leijonien on haettava Antero Niittymäki Torino 2006 -tyyppistä jokerikorttia. Se voisi olla Anaheimin maalilla voitokkaasti kuluvalla kaudella piipahdellut Ville Husso. Tarina on valmis: Saros huojuu Slovakia-avauspelissä, Pennanen lyö Husson kehiin Ruotsia vastaan. 65 torjuntaa ja nollapeli. Kirjaa kehitteille, Hultin värittelee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Puolustajat

Miro Heiskanen 5

Esa Lindell 5

Niko Mikkola 5

Henri Jokiharju 5

Rasmus Ristolainen 5

Nikolas Matinpalo 4

Olli Määttä 4

Mikko Lehtonen 3

--------------------------

Urho Vaakanainen 3

Atro Leppänen 1

Kuten yllä oleva lista kertoo, kahdeksannen olympiapuolustajan paikka menee MTV Urheilun gallupissa Urho Vaakanaisen ja Mikko Lehtosen kamppailuksi (molemmilla kolme valintaa). Heistä Lehtonen on ainoa ääniä saanut pelaaja Euroopasta.

Ratkaisu on kuitenkin tehtävä, joten Lehtonen on Leijonien kahdeksas pakki, sillä hänen erityisosaamistaan nostettiin esiin.

– Mikko Lehtonen on pakko ottaa mukaan kiekollisen osaamisen takia. Pennasen ei tarvitse laittaa Lehtosta juoksemaan alivoimalla mcdavidien perässä, mutta kaikkea lätyttämistä ei voi sysätä Miro Heiskaselle, Hultin perustelee ja jatkaa vielä pakkivalinnoista.

– Nikolas Matinpalo mukaan. Hän vie nyt tässä nimeämiskahinassa paikan Vaakanaiselta kätisyytensä vuoksi. Kaksikko on aika fifty-fifty.

Veeti Välimäki väläyttää ainoana myös huiman uranousun viime vuosina tehneen Atro Leppäsen nimeä.

– Leppänen on saanut koneensa käyntiin myös AHL:n puolella. Leppänen mukaan, sillä puolustus on niin tasapaksu, eikä siellä ei ole kiekollista osaamista parin nimen ulkopuolella, hän perustelee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Hyökkääjät

Mikael Granlund 5

Roope Hintz 5

Mikko Rantanen 5

Teuvo Teräväinen 5

Sebastian Aho 5

Artturi Lehkonen 5

Eetu Luostarinen 5

Anton Lundell 5

Kaapo Kakko 5

Eeli Tolvanen 5

Erik Haula 5

Joel Armia 5

Oliver Kapanen 5

Aatu Räty 2

----------------------

Matias Maccelli 2

Kasperi Kapanen 1

MTV Urheilun hyökkääjävalinnoissa taistelua jäi vain yhdestä paikasta, sillä 13 hyökkääjää sai nyökkäyksen jokaiselta viideltä toimittajalta. Viimeiselle paikalle tarjottiin Matias Maccellia, Aatu Rätyä ja Kasperi Kapasta. Kun Rädyn ja Maccellin tasapeli (kaksi valintaa) on ratkaistava, Räty nousee mukaan 14. hyökkääjäksi lupaavamman nykytilanteensa ansiosta.

– Aatu Rädyltä on nähty hyviä väläytyksiä, joten hän toimii villinä korttina loukkaantuneiden varalle, Välimäki toteaa.

– Suomi lähtee kisoihin kaikkien aikojen kärjellä, mutta hyökkääjiäkin pyöritellessä arki iskee kasvoille: Leveysosastolla valinnanvaraa ei pahemmin ole. Matias Maccelli ja Kaapo Kakko nousevat listoillani kisakoneeseen ohi Kasperi Kapasen ja Jesperi Kotkaniemen, koska valitsemallani kaksikolla on enemmän piilevää tuloksentekopotentiaalia, Hultin perusteli näkemyksiään.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Varmasti sivussa olevan Aleksander Barkovin lisäksi myös loukkaantumisesta kärsinyt Patrik Laine jää MTV Urheilun mukaan ulos kisakoneesta.

Myös Kasperi Kapanen on kärsinyt vammasta, mikä pudotti hänet Rädyn taakse Karvosen listalla. Riku Hellanto nostaisi kuitenkin huippunopean Kapasen mukaan tämän ollessa pelikunnossa.

– Juonikas Matias Maccelli, joka on taas seurajoukkueessa ahdingossa, ei mahdu mitenkään tulosyksikköön, joten Kasperi Kapanen nousisi valinnoissani monipuolisuutensa ansiosta toiseksi ylimääräiseksi hyökkääjäksi.

Kärkihyökkääjistä saa kasaan toimivia tutkapareja ja kolmikoita. Mikael Granlund–Roope Hintz–Mikko Rantanen pelasi yhdessä Dallasissa, Sebastian Aho–Teuvo Teräväinen tuntevat toisensa vuosien ajalta Carolinasta ja Anton Lundell–Eetu Luostarinen-duo on ollut Floridan mestaruusjunan kulmakiviä.

– Onko Ahoa tai Hintziä varaa peluuttaa laidassa kuten 4 Nations -turnauksessa? En usko, että on. Aho, Hintz, Lundell ja (Erik) Haula Leijonien senttereiksi, kiitos, ja tuossa järjestyksessä, Kunnas linjaa.

Myös Leijonien telaketjuosastosta nousee esiin erityismainintoja.

– Eturivin takaa on nostettava esiin kaksi porilaista: Erik Haula ja Joel Armia. Tässä on duo, jonka pelihousujen puntissa lukee "grindattu on". Haulaa pidän päivänselvänä nelossentterinä, jolle voi tilanteen vaatiessa sysätä kiekollisempaakin roolia. Armian NHL-ura tullaan muistamaan vaikuttavasta muuntautumistempusta. Luotettavaksi alivoimamieheksi ja telaketju-ukoksi juurtunut kiekkoilija tulee, jos ei erottumaan, niin vakuuttamaan suoritusvarmuudellaan olympiaturnauksessa, takaan ja alleviivaan, Hultin kehuu.

Jääkiekkoliitto julkistaa Leijonien loput pelaajavalinnat olympialaisiin 2. tammikuuta. Miesten olympiaturnaus käynnistyy 11. helmikuuta.