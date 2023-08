MTV Ukrainassa: Tuhannet Putiniin kyllästyneet venäläiset hakeneet ukrainalaiseen taistelijaryhmään

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen tapasi Vapaan Venäjän legioonan poliittisen edustajan Ilya Ponomarevin Kiovassa Ukrainassa.

Ponomarevin mukaan alkukesän iskut Belgorodiin ovat rohkaisseet Putinia vastustavia venäläisiä pyrkimään legioonaan. Tällä hetkellä legioona käsittelee 1 000 hakemusta kuukaudessa.

– Me saimme merkittävän hakemusryöpyn Belgorodin iskujemme jälkeen. Ennen iskuja monet Venäjän oppositiomielisistä sanoivat, ettei legioonaa ole olemassakaan ja se on huijausta. Kun he näkivät toimintamme tulokset, alkoivat asenteet muuttua ja hakemuksia alkoi tulla.

Hakemuksista hyväksytään vain noin viisi prosenttia.

– Hakijoiden tulee täyttää tietyt fyysiset vaatimukset ja psyykkinen puoli on tärkeä. Onhan tässä kyseessä armeijakuri. Teemme myös paljon taustaselvityksiä: keitä he ovat, keitä he tuntevat ja näistä selvityksistä moni ei pääse läpi.

Uusi isku Venäjän puolelle on tulossa näinä päivinä. Vapaan Venäjän legioonalla on ollut jo kaksi suurempaa operaatiota Venäjällä. Pienempiä tehtäviä on ollut useampia. Ponomarevin mukaan legioona ei käytä länsiaseita.

Legioona taisteli Venäjän palkka-armeija Wagneria vastaan vuoden 2022 syyskuusta vuoden 2023 huhtikuuhun.

– Wagner oli meille myös merkittävä harjoitus.

Hyökkäyksiä tehdään vain Ukrainan luvalla

Ponomarevin mukaan hyökkäyksiä Venäjälle tehdään vain venäläisvoimin ja Ukrainan luvalla. Hyökkäykset tehdään vapaapäivinä Ukrainan asevoimista.

– Joukot eivät voi myöskään tehdä mitään ilman Ukrainan korkean sodanjohdon hyväksyntää. Kehitimme toimintamallin, joka myötäilee Vladimir Putinin toimia silloin, kun hän hyökkäsi Donbasiin. Putin sanoi, että venäläissotilaat voivat toimia vapaaehtoispohjalta ja mennä lomalle, Ponomarev kertoo.

– Mikäli he haluavat mennä lomallaan Donbasiin taistelemaan, on se heidän henkilökohtainen asiansa. Me toimimme samankaltaisesti. Me suunnittelemme operaatiomme itse. Me toteutamme työmme itsenäisesti, hän jatkaa.

Ponomarevin mukaan yksikään ukrainalainen sotilas ei astu Venäjän maaperälle.

– Mutta me informoimme ukrainalaisia siitä, mitä aiomme tehdä. Heidän täytyy hyväksyä ja antaa valtuudet sille, että voimme pitää lomia jonkin aikaa. Sotilaat kirjoittavat loma-anomuksia ja sitten ne allekirjoitetaan. Sen jälkeen me voimme ryhtyä toimeen, hän sanoo.