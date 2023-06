Vapaan Venäjän legioona väittää taistelevansa venäläisjoukkoja vastaan Belgorodissa

– Meillä on aktiivisia taisteluita Novaja Talozhankan kylän laitamilla (Belgorodin alueella). Valitettavasti legioonalaisia on haavoittunut, mutta vapaus voitetaan verellä, Vapaan Venäjän legioona sanoi lausunnossaan Reutersin mukaan.

Legioona Putinin hallintoa vastaan

Ukraina on kiistänyt osallisuutensa Venäjän puolelle kohdistuneisiin iskuihin. Venäjä taas on väittänyt hyökkääjien olevan Ukrainaa edustavia ”terroristeja”.

– Se on yksi tavoite, toinen on osoittaa venäläisille, että toisenlainen maa on mahdollinen, että on ilmestynyt aseellinen ryhmä, joka on valmis taistelemaan vapauden puolesta. Me haluamme ihmisten liittyvän meihin, Baranovski sanoi Reutersin mukaan.