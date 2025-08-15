Ukraina iski jälleen öljynjalostamoon Venäjällä

Ukrainalaislennokit ovat iskeneet jälleen Venäjällä sijaitsevaan öljynjalostamoon.
Ukrainan armeijan mukaan se osui suureen öljynjalostamoon Syzranin kaupungissa, joka on satojen kilometrien päässä Ukrainan rajasta.
Ukrainan armeijan mukaan kyseessä on Venäjän valtion pääosin omistaman energiayhtiön Rosneftin yksi isoimmista öljynjalostamoista.
Venäläisviranomaisten mukaan Ukraina iski lennokein myös Kurskin alueelle osuen asuinkortteliin. Ainakin yhden ihmisen kerrotaan kuolleen ja kymmenen haavoittuneen.
Ukrainalaisviranomaiset kertoivat puolestaan, että Venäjän iskuissa Harkovan ja Donetskin alueilla on kuollut vuorokauden sisällä kuusi siviiliä.