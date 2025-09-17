Ruotsalaistoimittaja oli tekemässä suoraa lähetystä Hersonissa Etelä-Ukrainassa, kun jylisevä drooni leijaili hänen päänsä päälle. Katso hetki videolta.

Hersonin eteläosat ovat olleet Venäjän miehittämiä vuoden 2022 alkupuolelta lähtien, mutta pohjoisosissa on ollut toistaiseksi suhteellisen rauhallista.

Ruotsalaisen TV4:n ulkomaankirjeenvaihtaja Johan Fredriksson oli tekemässä suoraa lähetystä rauhallisemmalla alueella etäyhteyden välityksellä, kun hän joutui yllättävään tilanteeseen.

– Tällä alueella siviilit joutuvat päivittäin drooni-terrorin kohteeksi, kirjeenvaihtaja sanoi hiukan ennen kuin outo ääni vei hänen huomionsa.

Videolta voi nähdä, miten Fredrikssonin ajatus katkeaa äänen voimistuessa. Sitten hän kääntyy ympäri ja huomaa droonin päänsä yläpuolella.

Samalla kameramies kääntää nopeasti kameran osoittamaan kohti droonia.

– Kuulosti ihan lentävältä mopolta, Fredriksson kertoi myöhemmin.

Kirjeenvaihtajan arvion mukaan kyseessä oli tyypillinen venäläinen Shahed-drooni.

Katso pelottava hetki ja kirjeenvaihtajan reaktio kokonaisuudessaan videolta.

Video: TV4