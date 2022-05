Javelin ja drone ovat Ukrainan sodan kärkiaseet, mutta tykistö on yhä "sodan jumala" ja Suomenkin valtti

Ukrainan sota on tehnyt useista asejärjestelmistä melkeinpä julkkiksia.

Turkkilaisella TB2-dronella on oma laulunsa. Se on tuhonnut panssarivaunuja ja arvioiden mukaan hyökännyt myös Venäjän puolelle ase- ja polttoainevastoihin. Kaiken lisäksi laite kuvaa omat hyökkäyksensä.

Amerikkaisesta Javelinista on propagandassa rakennettu pyhimystä ja jos ukrainalaisia on uskominen, niin iso osa tuhotuista venäläisistä panssarivaunuista on räjäytetty Javelin-ohjuksella.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt tykistö, mutta sen rooli sodan aikana on ollut sekä Venäjän että Ukrainan käyttämänä äärimmäisen keskeinen.

Sodan kuva mullistui, kun kävi selväksi, ettei Venäjä pysty valloittamaan Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa.

– Panssarintorjuntaohjukset hidastivat venäläisten etenemistä, mutta meidän tykistömme tappoi heidät. Tykistö rikkoi heidän yksikkönsä, toteaa Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnji brittilehti The Economistin mukaan.

Inttivitsien kohde ratkoo taisteluita

Tykistö pysyy kaukana otsikoista useista syistä.

Ensinnäkin kyse on vanhasta tutusta asejärjestelmä, jota on varsin helppo pitää vähän tylsänä. Suomen armeijassa tykkimiehistä vitsejä riittää, eikä niistä kovin moni ole aselajia ylistävä.

Tykistöiskut ovat myös tarkkuudestaan huolimatta epämääräisen oloisia, sillä tykkien kantama on kymmeniä kilometrejä. Kaiken lisäksi laukauksen ja tuhon kuvaaminen videolle vaatii vähintään yhden leikkauksen.

Mutta kun Venäjän laskuvarjojoukot hyppäsivät sodan ensitunteina Hostomeliin, saivat he niskaansa tykkitulta. Venäjän suurhyökkäys ensipäivinä sekä eteni että pysähtyi tykkitulen avustamana.

Tykkien tietysti pitää tietää, minne ampua. Tässä myös Yhdysvaltain tarjoama tiedustelutieto on ollut Ukrainalle erittäin arvokasta. Lisäksi Yhdysvallat on äskettäin lahjoittanut Ukrainaan liki sata uutta tykkiä, joista suurin osa on nyt saatu käyttöön.

– Voitte olettaa, että jos Ukraina tarvitsee tulevaisuudessa lisää 155 millisiä tykin ammuksia, niin Yhdysvallat on niitä ensimmäisenä tarjoamassa, lupasi Pentagonin tiedottaja John Kirby huhtikuussa.

1:07 Ukrainalle sataa ulkomailta tiedusteluapua: ”Tarjolla laaja repertuaari tietoa”.

Stalin: Tykistö on "sodan jumala"

Myös Venäjällä tykistöä riittää ja se on usein vieläpä raskaampaa kuin mitä Ukrainalla on käytettävissään.

Taisteluiden muututtua enemmän asemasodaksi, ovat Ukrainan vuosia rakentaman suojat ja linnoitukset tarjonneet suojaa epäsuoralta tulelta. Miehittämillään alueilla toimiva Venäjä joutuu usein tyytymään maahan nopeasti kaivettuihin kuoppiin ja hiekkasäkkeihin.

Ukrainan linnoituksista huolimatta juuri tykit ovat avainasemassa, kun Venäjä yrittää kuluneilla joukoillaan edetä.

– Venäläiset käyttävät tulijyrä-taktiikka, jossa he epäsuoralla ilmasta tulevalla tulella tuhoavat puolustusasemia ja sen jälkeen työntävät panssarijoukkonsa eteenpäin. Se nakertaa hitaasti Ukrainan puolustusta, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa MTV Uutiset Livelle.

Vuonna 1944 Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin kutsui tykistöä "sodan jumalaksi" ja kerrankin hirmuvaltias taisi tokaista jotain, jonka totuusarvoa historiankirjoissa ei tarvitse kyseenalaistaa.