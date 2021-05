MTV Turussa: Viking Sallyn murhan tekotapa paljastui – syyttäjä vetoaa tanskalaisen viesteihin vaimolle, puolustus ei anna todisteille mitään arvoa: "Ne ovat täynnä virheitä"

MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä Turussa. Lue alta, miten ensimmäinen päivä eteni.

Mediaa myös ulkomailta

Klo 9.26 Nyt oikeudenkäynti viimein alkaa. Alun järjestelyissä kesti kauan ja kuvaajat pääsivät ensimmäisinä saliin kuvaamaan.

Murhasta ja murhan yrityksestä syytetty viisikymppinen tanskalaismies vastaa syytteisiin vapaalta. Liituraitapukuun pukeutunut mies on ainoa, joka ei käytä maskia. Hän odotti istunnon alkua rauhallisena kahden asianajajansa kanssa.

Paikalla on muutama kymmenen median edustajaa. Toimittajia on saapunut myös Saksasta ja Tanskasta seuraamaan oikeudenkäyntiä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Koko oikeudenkäynti käydään ruotsiksi. Paikalla on myös saksan ja tanskan kielen tulkit. Tanskan kielen tulkki istuu syytetyn vieressä, saksan kielen tulkki omaisten vieressä.

Syytetty on saanut jo koronarokotteet

Klo 9.54 Syytetyn tanskalaismiehen asianajaja kertoi nyt oikeudelle, että hänen päämiehensä on jo rokotettu kahdesti koronaa vastaan ja sen takia syytetty ei käytä maskia.

Oikeudenkäyntiin on varattu koko tämä viikko ja ensi viikolle on vielä kaksi varapäivää. Tänään käydään syytteet, vastaukset ja kirjalliset todisteet läpi ja huomenna alkavat henkilökuulemiset.

Mies kiistää syytteet

Klo 10.08 Viisikymppinen tanskalaismies kiistää syytteet. Miestä syytetään länsisaksalaisten 20-vuotiaan miehen murhasta ja 22-vuotiaan naisen murhan yrityksestä heinäkuussa 1987. Syytetty oli tapahtuma-aikaan 18-vuotias partiolaispoika, joka löysi uhrit laivan kannelta.

Uhrit olivat matkalla Suomeen osana interrail-reissuaan ja he nukkuivat laivan helikopterikannella. Mies kuoli ja nainen loukkaantui vakavasti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tutkinta avattiin uudelleen vuonna 2016, kun poliisi sai uusia tietoja tapahtuneesta. Poliisi ei ole kertonut, mitä tiedot koskivat.

– Vuosien aikana jutussa on ollut muitakin epäiltyjä ja teossa on useita vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja. Päämieheni ei ole syyllinen tekoon, ja on syyttäjän tehtävä osoittaa hänen syyllisyytensä, tanskalaismiehen asianajaja Martina Kronström sanoi.

Kronströmin mukaan miehen kuulusteluissa Tanskassa on ollut ongelmia eikä kaikkia niitä voi puolustuksen mukaan käyttää todisteena oikeudenkäynnissä.

Oikeus vetäytyi pohtimaan asiaa ja istunnossa otettiin tauko.

Kaikkia todisteita ei saa käyttää

Klo 10.39 Syytetyn tanskalaismiehen puolustus vaati, että oikeus ei saa käyttää todisteena osaa miehen kuulusteluista vuodelta 2016. Puolustuksen mukaan kuulusteluja ei ole tehty kaikinpuolin asianmukaisesti eikä miehen avustaja ole ollut niissä kaikissa läsnä.

Oikeus pohti asiaa parikymmentä minuuttia ja päätti, että osa syytetyn kuulusteluista määrättiin hyödyntämiskieltoon. Syyttäjä ei siis saa käyttää niitä apunaan todistaessaan miehen syyllisyyttä.

Syytteet julki

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Klo 10.53 Nyt oikeudessa viimein luettiin syytteet murhasta ja murhan yrityksestä tanskalaismiehelle. Syytteen mukaan mies surmasi erityisen raa'alla tavalla 28. heinäkuuta vuonna 1987 Tukholmasta Turkuun matkalla olleella matkustaja-aluksella 20-vuotiaan saksalaismiehen ja yritti murhata hänen 22-vuotiaan tyttöystävänsä.

Teot tapahtuivat yöaikaan laivan helikopterikannella, kun nuoret saksalaiset nukkuivat siellä makuupusseissa.

Syyttäjän mukaan tanskalaismies löi nuorta miestä useita kertoja laivan tiloista ottamallaan ns. kuonavasaralla voimakkaasti päähän aiheuttaen uhrille viiden tai kuuden iskun aiheuttamat viisi haavaa ohimoalueelle, kallon murtumia ja aivoihin ruhjeita. Uhri kuoli noin kaksi tuntia myöhemmin.

Syyttäjän mukaan surmaaminen tehtiin erityistä raakuutta ja julmuutta osoittaen. Molemmat uhrit olivat täydellisen puolustuskyvyttömiä.

Saksalaismiehen tyttöystävä nukkui tämän vieressä omassa makuupussissaan. Syyttäjän mukaan tanskalaismies löi myös naista samalla tavalla kuonavasaralla voimakkaasti päähän. Nainen sai useita haavoja ohimolle, päähän ja takaraivolle. Hänen saamansa aivovammat olivat hengenvaaralliset, mutta nainen selvisi hengissä.

Naisen vasen keskisormi katkesi tyviosastaan kuonavasaran lyönnistä ja se jouduttiin amputoimaan. Kallo- ja aivovaurion seurauksena naisen toisen silmän näkökyky ja toisen käden toimintakyky heikentyivät.

Syyttäjä vaatii tanskalaismiehelle elinkautista vankeusrangaistusta.

Lähetti paljastavia viestejä puolisolleen

Klo 11.11 Haastehakemuksesta selviää, että syyttäjällä on lukuisia kirjallisia todisteita syytetyn syyllisyyden tueksi. Kirjallisissa todisteissa on muun muassa valokuvia ja keskusrikospoliisin lausuntoja esimerkiksi verijäljistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lisäksi todisteena on muun muassa syytetyn tanskaksi kirjoittamia tekstiviestejä, joissa hän on kirjoittanut tappaneensa ja selvinneensä murhasta. Viestit mies lähetti naiselle, jolla on sama sukunimi kuin hänellä itsellään. Kyseessä on miehen ex-vaimo.

Oikeudessa kuullaan myös lukuisia henkilötodistajia, jotka kertovat muun muassa olosuhteista laivalla tekoaikaan ja syytetyn käyttäytymisestä tuolloin. Myös syytetyn ex-vaimo on yksi todistajista.

Yksi todistajista on esitutkinnassa kertonut syytetyn tanskalaismiehen käyttäytymisestä laivalla ja sen jälkeen partioleirillä, minne hän oli matkalla. Todistaja kuoli vuonna 2018, joten oikeudessa luetaan hänen esitutkintakertomuksiaan.

Murhan yrityksestä selvinnyt saksalaisnainen ei kykene olemaan kuultavana edes videoyhteydellä vointinsa vuoksi. Tapaus on edelleen hänelle liian vaikea käsitellä. Naisen mukaan hän ei antanut poikaystävänsä kanssa mitään aihetta tekijälle hyökätä heidän kimppuunsa.

Klo 11.33 Oikeus käsittelee nyt suljetuin ovin salattuja asioita. Istunto jatkuu yleisölle avoimena vasta lounastauon jälkeen kello 13.15.

Uhri kärsii erittäin paljon

Klo 12.11 Murhan yrityksestä hengissä selvinnyt saksalaisnainen vaatii syytetyltä yli puolen miljoonan euron korvauksia kivusta, särystä, pysyvästä haitasta ja henkisestä kärsimyksestä.

Nainen ei ole itse paikalla oikeudessa eikä häntä kuulla. Hänen asianajajansa mukaan nainen kärsii edelleen tapahtuneesta niin vakavasti sekä fyysisesti että henkisesti, että hän ei kykene tulemaan kuultavaksi asiassa.

Motiivi ei ole selvinnyt

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Klo 12.20 Erikoissyyttäjä Heidi Röblom kertoi lounastauon alkaessa medialle, että teon motiivi ei ole selvinnyt esitutkinnan aikana. Syytetty ei tuntenut uhreja entuudestaan.

Syyttäjän mukaan kuonavasara tekovälineenä selvisi poliisille syytetyn tanskalaismiehen omista lausunnoista. Syyttäjä ei suostunut avaamaan enempää sitä, missä yhteydessä tanskalaismies puhui kuonavasarasta ja miten tutkinta alkoi uudestaan.

Lue tarkempi selvitys yön tapahtumista täältä: Nuorten opiskelijoiden kesäloma katkesi hirvittävällä tavalla ruotsinlaivan kannelle 30 vuotta sitten – ”Kyllä ihmisestä henki vähemmälläkin lähtee”

Miehen viestit vaimolle nousivat esiin tutkinnassa

Klo 13.35 Nyt lounastauon jälkeen oikeudessa kuultiin syytetyn tanskalaismiehen asiaesittely. Tekoaikaan 18-vuotias tanskalaispoika oli matkalla partioleirille Suomeen Viking Sally -laivalla.

Partiolaispoika löysi veriset uhrit laivan kannelta kello 3.30 yöllä. Illan ja yön aikana hän kuljeskeli ympäriinsä laivalla yksin ja yhdessä kavereidensa kanssa, koska heillä ei ollut hyttiä.

Ensimmäisen kerran partiolaispoikaa kuultiin epäiltynä jo vuonna 1987, eli pian teon jälkeen, mutta tuolloin hän ei ollut poliisin virallisella epäiltyjen listalla.

Vuonna 2014 poliisi aloitti uudestaan aktiivisen tutkinnan Viking Sallyn murhamysteeristä. Tanskalaismies nousi epäiltyjen listalle.

Samoihin aikoihin syytetty avioitui vaimonsa kanssa. Avioparilla oli kuitenkin vakavia riitoja. Syytetyn mukaan hänen vaimonsa levitteli miehestään ilkeitä juoruja tutuille.

Mies suuttui ja lähetti puolisolleen viestejä, jotka ovat nyt nousseet esiin Viking Sallyn murhatutkinnassa. Viesteissä mies sanoi tappaneensa aiemmin ja selvinneensä murhasta. Mies väitti voivansa todistaa, että hän on murhannut ihmisen, mutta hän ei halunnut tehdä sitä, koska joutuisi siitä vankilaan.

Vuonna 2017 mies tuomittiin vuoden vankeusrangaistukseen ex-vaimonsa uhkailusta.

"Tekninen näyttö puuttuu"

Klo 13.42 Yli 30 vuoden aikana poliisilla oli useita tutkintalinjoja. Puolustuksen mukaan poliisi on rajoittanut syytetyn mahdollisuuksia tutustua vanhaan tutkintamateriaaliin.

Puolustus sanoi myös, että syyttäjällä ei ole mitään teknistä näyttöä syytetyn tanskalaismiehen syyllisyydestä. Miehen asianajaja Martina Kronström huomautti, että syytetyn olisi täytynyt olla verinen yöllä, kun hän löysi saksalaisnuoret, mutta näin ei ollut.

Verta jäi kannelle paljon

Klo 13.56 Oikeudessa käydään nyt läpi kirjallisia todisteita. Syyttäjä esitteli valokuvia Viking Sally-laivan kannelta. Paikassa, jossa saksalaisnuoret nukkuivat heinäkuisena yönä, oli teon jälkeen valtavasti verta. Verijäljet olivat matalalla, mikä tukee sitä, että uhrit olivat nukkumassa, kun heidän kimppuunsa käytiin.

Puolustus huomautti, että tekijän olisi jäljistä päätellen täytynyt olla erittäin verinen itsekin. Nuoret löytäneessä tanskalaismiehessä ei ollut verta yöllä, kun hän ilmoitti laivan henkilökunnalle näkemästään.

Syyttäjän kirjallisiin todisteisiin kuului myös luettelo saksalaisnuorten vammoista. Kumpikin sai vakavia vammoja päähänsä. Vammat sopivat kuonavasaran aiheuttamiksi.

Klo 15.05 Oikeudessa katsotaan nyt videotallennetta Viking Sally -laivan kannelta tapahtuneen jälkeen. Videolla on kuvattu tekopaikka ja mistä uhrit löytyivät. Verta oli paljon kannen lattialla ja seinällä.

Partiopojan vaatteet olivat yltä päältä veressä

Klo 15.13 Oikeudessa luetaan nyt syytetyn tanskalaismiehen tuttavan, partiolaisryhmän johtajana toimineen miehen kuulustelu esitutkintapöytäkirjasta. Mies on kuollut muutama vuosi sitten, ja siksi häntä ei voida kuulla todistajana.

Mies kertoi poliisikuulusteluissa, että ryhmään kuului neljä partiopoikaa ja ohjaajat. He olivat matkalla partioleirille Suomeen.

Ohjaajan mukaan partiopojat nukkuivat yön laivan kannella, koska heillä ei ollut hyttiä. Aamulla yksi pojista, nyt syytteessä oleva tanskalaismies, tuli verisenä ohjaajan hyttiin. Poika sanoi, että hänen pitää päästä vaihtamaan vaatteensa ja veriset vaatteet on pestävä.

Verta oli todella paljon pojan puserossa rinnan ja vatsan kohdalla, housuissa, sukissa ja kengissä. Likaiset vaatteet vietiin pestäviksi laivan henkilökunnalle ja ne olivat puhtaat, kun laiva saapui perille Turkuun.

Poika kertoi partio-ohjaajalle, että kannella oli tapahtunut onnettomuus, ja hän oli auttanut verisiä nuoria. Ohjaajan mukaan poika käyttäytyi sankarin tavoin ja nautti ollessaan valokeilassa. Toimittajat haastattelivat sankaripoikaa, kun laiva saapui Turun satamaan.

Ohjaaja ihmetteli, miten poika oli niin hyvässä kunnossa traagisen tapahtuman jälkeen. Vaikutti siltä, että tapahtunut ei lainkaan painanut pojan mieltä.

Tuohon aikaan tanskalaispojalla oli eri nimi kuin nyt syytteessä olevalla miehellä. Tanskalaismies on vaihtanut nimensä.

Erikoinen rekonstruktiovideo

Klo 16.15 Oikeudessa katsottiin syyttäjän kirjallisena todisteena rekonstruktiovideo, jossa makuupussissa makaa kuollut sika ja mies lyö sitä kuonavasaralla. Videolla oli tarkoitus osoittaa, millaisia vammoja vasarasta jää.

Klo 16.29 Nyt salissa käydään puolustuksen kirjallisia todisteita. Puolustuksen mukaan teosta on vuosien aikana epäilty useita ja on aivan mahdollista, että tekijä on joku muu kuin syytteessä oleva tanskalaismies.

Puolustus: "Näyttö ei riitä"

Puolustuksen asianajaja Martina Kronström kommentoi oikeudenkäyntiä medialle tauolla ja sanoi, että syyte on täysin perusteeton.

– Päämieheni oli toki paikalla laivan kannella, mutta hän oli auttamassa uhreja. Hän ei ole aiheuttanut heille minkäänlaisia vammoja.

Puolustuksen mukaan mies oli heinäkuisena yönä 1987 tupakalla Viking Sallyn helikopterikannella, kun hän löysi vakavasti haavoittuneet veriset saksalaisnuoret. Hän törmäsi kannella ensin ruotsalaisiin partiopoikiin ja sen jälkeen he näkivät haavoittuneet saksalaiset. Tanskalaismies jäi oman kertomansa mukaan auttamaan nuoria.

Kronströmin mukaan syyttäjällä ei ole minkäänlaista kunnollista näyttöä tanskalaismiestä vastaan. Puolustus ei pidä miehen "tunnustustekstiviestejä" silloiselle vaimolleen lainkaan vakavana todisteena.

– Hänet oli provosoitu siihen. Päämieheni kertoo itse omassa kuulemisessaan, mikä niiden tekstiviestien taustalla oli. Ne viestit ovat täynnä asiavirheitä ja hän pystyy osoittamaan, että niiden sisältö ei pidä paikkaansa.

Miestä kuultiin ensimmäisen kerran epäiltynä 1987, mutta nykyinen esitutkinta aloitettiin vasta vuonna 2016. Miehen ex-vaimolleen lähettämät tekstiviestit sysäsivät tutkinnan liikkeelle, kun ex-vaimo oli yhteydessä poliisin.

Asianajajan mukaan tanskalaismies on ollut hyvin yllättynyt nyt nostetuista syytteistä. Oikeudessa mies on esiintynyt rauhallisena ja itsevarmana.

– Se oli iso pettymys ja sokki hänelle, että tällainen prosessi on aloitettu näiden tekstiviestien perusteella. Syyttäjä syyttää murhasta ja murhan yrityksestä niiden perusteella. Minusta aihetodistelu ei voi riittää tuomioon, Kronström sanoi.