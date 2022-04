MTV seuraa Venäjän hyökkäystä: Ukrainan rauhanneuvottelijan mukaan Venäjä myöntynyt osaan Ukrainan ehdotuksista

Lyhyesti Venäjän hyökkäyssodan käänteistä: Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta

Venäläiskenraalin mukaan Venäjän "erikoisoperaation 1. vaihe" on valmis, ja hyökkäys keskittyy nyt Itä-Ukrainaan

Satelliittikuvien perusteella Venäjä on vetäytynyt Hostomelin lentokentältä

Zelenskyin mukaan Ukrainan tilanne idässä on "äärimmäisen vaikea"

YK:n mukaan yli 4,1 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta

Yli 4 200 siviiliä onnistuttu evakuoimaan taistelujen alta Ukrainassa tänään lauantaina

Ukrainan mukaan Putinin ja Zelenskyin väliset suorat neuvottelut ovat pian mahdolliset

Ukraina ilmoittaa saaneensa takaisin hallintaansa koko Kiovan alueen