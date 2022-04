Suomen entinen tiedustelupäällikkö: "Venäjän sotarikokset niin laaja-alaisia, että komentoketjun on pakko olla tietoinen ja hyväksyä"

Kiovan lähellä sijaitsevan Butshan kaupungin pormestarin mukaan jopa 280 ihmisen ruumiit on löydetty joukkohaudasta kaupungista.

– Paikallisia siviilejä teloitettiin mielivaltaisesti. Osan kädet on sidottu selän taakse. Heidän ruumiitaan on ympäri kaupunkia, puolustusministeriö kertoo Twitter-tilillään.

Butshan kaupungin pormestari Anatoli Fedoruk on kertonut AFP:lle, että kadulla lojuvat ihmiset oli tapettu ampumalla päähän takaapäin.

"Komentoketjun on pakko hyväksyä"

– Venäjän asevoimien sotarikokset ovat niin laaja-alaisia, että komentoketjun on pakko olla niistä tietoinen ja hyväksyä toiminta. Ylimmät kenraalitkaan eivät voi enää vetäytyä vastuusta, Toveri kirjoittaa Twitterissä .

"Rujo määrä massamurhia"

Aaltola kirjoitti tänä aamuna, että hyökkäysota on Venäjän, ei vain presidentti Vladimir Putinin sota.

– Moraalisessa mielessä sota ei ole kutsuttavissa Putinin sodaksi. Hyökkäyssota on Venäjän. Se ei olisi mahdollista ilman laajaa Venäjän valtion koneistoa. Hyökkäyssota on tässä mielessä banaali, tappaminen on osa virkakoneiston jokapäiväisiä, arkisia, päätöksiä, Aaltola kirjoitti Twitterissä.