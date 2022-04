Venäjä on iskenyt ohjuksin Etelä-Ukrainan Odessaan – tämä hyökkäyksestä tiedetään

Satamakaupunki Odessa on tähän mennessä säästynyt Venäjän maajoukkojen hyökkäyksiltä ja muitakin iskuja on nähty selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Kiovassa ja Mariupolissa. Tätä on pidetty pienoisena yllätyksenä, sillä Odessa on strategisesti tärkeä satamakaupunki.