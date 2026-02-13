Karri Kivi sanoo, että paineet Antti Pennasen kattilassa kasvavat tuoreella Paul Maurice -paljastuksella nyt kolminkertaisiksi.

Perjantain Ruotsi-ottelu sai Leijonien kannalta karun pohjavireen, kun Ilta-Sanomat uutisoi aamulla Suomen eturivin NHL-tähtien juonineen Paul Mauricelle valmennusroolia olympialaisiin viime kesänä.

Florida Panthersin veteraaniluotsin Mauricen ehdottamista Leijonien penkin taakse voi nähdä epäluottamuksen osoituksena Leijonien nykyistä käskyttäjää Antti Pennasta kohtaan.

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi pitää paljastusta Pennasen kannalta äärimmäisen tukalana.

– Eilen Kiekkoraadissa sanoin, että Slovakia-tappio oli paha, koska nyt alkaa ne pikkuvuodot ja kyräily. En kuitenkaan voinut kuvitella, että seuraavana aamuna tulee se kaikista pahin mahdollinen, Kivi hämmästelee.

– Leijonien GM Jere Lehtinenkään ei sitä kieltänyt. Pennasen kannalta tämä tuli kaikista pahimpaan mahdolliseen paikkaan, että spekuloidaan tuollaisella, että joku toinen valmentaja olisi tulossa siihen. Se on valmentajalle kaikista pahinta.

– Tiesin toki, että tällaisia veneenkeikutusasioita rupeaa tulemaan. Joukkue on kyllä kovassa paikassa, että se pystyy pysymään yhtenäisenä.

Suomi kohtaa Tre Kronorin henkisesti kovien panosten ottelussa perjantaina.

– Ruotsi-pelin alla kun tuollainen tulee, se on pahin mahdollinen. Jollain tavalla tuollainen pitää nollata. Ainoa keino siitä on selvitä, että turnaus menee hemmetin hyvin.

– Voitto on ainoa, joka tässä voi rauhoittaa tilannetta.

Kivi sanoo, että Pennasen on vain nyt yritettävä pysyä rauhallisena ja keskittyä turnausvalmentamiseen.

– Pennanen ei voi muuta kuin kestää ne paineet. Ne on muutenkin kaikista kovimmat suomalaisessa jääkiekossa A-maajoukkueen päävalmentajana. Olympialaisissa paineita on tuplaten, ja vielä kun tulee tuollainen huhu, niin kyllä nyt on niin kovassa paikassa Antti Pennanen.

– Onhan tämä täysin poikkeuksellista. Nyt on triplapaineet Pennasella.