Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen johtavat NHL-pelaajat halusivat Florida Panthersin kaksinkertaisen Stanley Cup -mestarivalmentajan Paul Mauricen osaksi Leijonien olympialaisten valmennustiimiä, kertoo Ilta-Sanomat.

IS:n mukaan pelaajat spekuloivat ja keskustelivat viime kesänä mahdollisuudesta tuoda Maurice Leijonien olympiatiimiin. IS:n mukaan pelaajien keskusteluissa vaihtoehtoina pidettiin sekä apuvalmentajan että päävalmentajan tehtävää.

IS:n lähteiden mukaan Maurice itse ei tyrmännyt ajatusta. Leijonien GM:n Jere Lehtinen tiesi keskustelusta, mutta Jääkiekkoliitto ei edennyt asian suhteen.

Lehtinen kommentoi tapausta lyhyesti IS:lle Milanossa. Jääkiekkoliitto ja Maurice eivät esimerkiksi olleet yhteyksissä.

Ilta-Sanomat kysyi, miten Lehtinen reagoi, kun hän kuuli spekulaatiosta.

– No siis, totta kai meillä on tässä oma tiimimme ja se olisi eri asia, jos olisi jotain konkretiaa. Ei minulla ole siihen enempää sanottavaa, kun ei ole ollut tavallaan mitään konkretiaa, Lehtinen sanoi.

Leijonien olympiajoukkueessa mukana olevat Niko Mikkola, Anton Lundell ja Eetu Luostarinen ovat Mauricen suojatteja Floridassa. Myös supertähti Aleksander Barkov edustaa Floridaa, mutta hän on sivussa kaukaloista loukkaantumisen vuoksi. Suomalaisnelikko on voittanut Mauricen kanssa kaksi Stanley Cupia. Panthersin apuvalmentajana toimiva Tuomo Ruutu on mukana Leijonien olympiajoukkueen käskijätiimissä.

Antti Pennasen luotsaama Suomi jäi viime keväänä 4 Nations -turnauksen jumboksi. Juuri käynnistyneessä olympiaturnauksessa joukkue hävisi avausottelunsa Slovakialle 1–4.

Leijonat pelaa tänään perjantaina Ruotsia vastaan jo päiväpelissä.