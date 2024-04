MTV seuraa: SM-liigan välierissä finaalipaikat katkolla – KalPalla pakkopaikassa muutoksia, Ben Blood yhä sivussa

Lahdessa Pelicansilla on yhä ottelupalloja käsissään, kun se kohtaa neljännen kerran Kärpät. Pelicans ei käyttänyt ensimmäistä saumaansa, kun se hävisi perjantaina Oulussa Kärpille 0–1.

Seuranta, SM-liigan 5. välieräottelut, lauantai:

Kello 14.43: Ainoa muutoksia tekevä joukkue on KalPa, joka pistää ketjujaan uusiksi lauantain viidennen Tappara-välierämittelön alla. Aiemmin KalPan ykköspakkiparissa viilettänyt Lasse Lappalainen on siirretty nyt seitsemänneksi puolustajaksi. KalPa laittaa myös kakkos- ja kolmosvitjojaan uuteen uskoon, kun Kasper Simontaival on nyt siirretty Benjamin Korhosen ja Aapeli Räsäsen rinnalle. Kuopiolaisjoukkueen kapteeni Tuomas Kiiskinen nousee puolestaan Aleksi Klementin ja Jaakko Rissasen vierelle kakkosketjuun.