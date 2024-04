MTV seuraa: SM-liigan välierissä jo ratkaisun paikat – Kärpät pakkovoiton äärellä, draamaa Kuopiossa?

SM-liigan viime kevään finalisti Pelicans on jo tänään katkon paikassa, kun sen ja Kärppien välieräsarja jatkuu Oulun Raksilassa. Pelicans on voittanut kaikki sarjan kolme aiempaa koitosta.

Nähdäänkö tänään lisää draamaa Kuopiossa? Se on kutkuttava kysymys illan näytöksen alla.

Seuranta, SM-liigan 4. välieräottelut, perjantai:

Kello 15.45: Tapparan ja KalPan sarjassa tilanne on vielä pahasti auki, kun KalPa onnistui voittamaan tiistaina Tampereella. KalPa on jopa pienoisesti hallinnut isoa kuvaa. Kaiken lisäksi se on vain pahentanut Tapparan kiperintä ongelmaa omilla otteillaan.