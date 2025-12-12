Käräjäoikeuden mukaan 39-vuotias mies hyväksikäytti seksuaalisesti kolmea eri uhria kevään ja kesän 2022 aikana.
Aiemmin omien lastensa kaappaamisesta tuomittu mies on tuomittu vuosien vankeuteen muun muassa 13:sta seksuaalirikoksesta. Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomionsa tänään.
Käräjäoikeuden mukaan 39-vuotias Elias Lehtinen seksuaalisesti hyväksikäytti kolmea eri uhria kevään ja kesän 2022 aikana. Hyväksikäytöistä kuusi tapahtui siten, että ne kohdistuivat samanaikaisesti vähintään kahteen uhriin.
–Kuhunkin asianomistajaan kohdistui vähintään viisi rikosta. Tekotapoja ja erilaisia sukupuoliyhteyksiä oli useampia, kirjoittaa käräjäoikeus tuomion julkisessa selosteessa.
Oikeus piti erityisen nöyryyttävänä sitä, että toisilleen sukua olevat uhrit joutuivat todistamaan toisiinsa kohdistuvia seksuaalirikoksia. Äärimmäisen nöyryyttävänä käräjäoikeus piti sitä, että Lehtinen taivutteli uhrit tekemään seksuaalisia tekoja myös toisilleen.
Oikeus katsoo Lehtisen taivuttaneen uhrit sukupuoliyhteyteen ja muihin seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaaviin tekoihin sekä alistumaan sellaisten kohteiksi.
–He ovat olleet Lehtisestä erityisen riippuvaisia, ja hän on käyttänyt tätä riippuvuussuhdetta törkeästi väärin, käräjäoikeus kirjoittaa.
Kaikki uhrit olivat täysi-ikäisiä ja toistensa sukulaisia tai aviopuolisoita.
Puhui kielillä ja sai ilmestyksiä
Oikeuden mukaan kaikki uhrit ovat varttuneet pienen, branhamilaisuudeksi kutsutun kristillisperäisen uskonnollisen liikkeen piirissä.
Liike on ankaran fundamentalistinen, ja sille on ominaista, että sen oppi nähdään ehdottoman oikeana. Oikeuden mukaan sen opetuksissa korostuvat voimakkaasti jyrkkärajaiset käsitykset sukupuolirooleista, joiden mukaan naisen tulee hyväksyä miehen auktoriteettiasema.
Uhrien hengellisen yhteyden ja tuomitun auktoriteettiaseman rakentumisen oikeus katsoo alkaneen yhteisymmärryksessä. Mies johti oikeuden mukaan pientä uskonnollista yhteisöä tiukasti.
– Asianosaiset olivat kokeneet branhamilaisyhteisön toiminnan olevan latistunutta ja siitä puuttuvan heidän kaipaamaansa hurmoksellisuutta. Lehtinen oli osannut puhua kielillä ja saanut ilmestyksiä, kirjoitetaan julkisessa selosteessa.