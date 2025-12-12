Juuri nyt Avaa

– Asianosaiset olivat kokeneet branhamilaisyhteisön toiminnan olevan latistunutta ja siitä puuttuvan heidän kaipaamaansa hurmoksellisuutta. Lehtinen oli osannut puhua kielillä ja saanut ilmestyksiä, kirjoitetaan julkisessa selosteessa.

Uhrien hengellisen yhteyden ja tuomitun auktoriteettiaseman rakentumisen oikeus katsoo alkaneen yhteisymmärryksessä. Mies johti oikeuden mukaan pientä uskonnollista yhteisöä tiukasti.

Liike on ankaran fundamentalistinen, ja sille on ominaista, että sen oppi nähdään ehdottoman oikeana. Oikeuden mukaan sen opetuksissa korostuvat voimakkaasti jyrkkärajaiset käsitykset sukupuolirooleista, joiden mukaan naisen tulee hyväksyä miehen auktoriteettiasema.

Kaikki uhrit olivat täysi-ikäisiä ja toistensa sukulaisia tai aviopuolisoita.

–He ovat olleet Lehtisestä erityisen riippuvaisia, ja hän on käyttänyt tätä riippuvuussuhdetta törkeästi väärin, käräjäoikeus kirjoittaa.

Oikeus katsoo Lehtisen taivuttaneen uhrit sukupuoliyhteyteen ja muihin seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaaviin tekoihin sekä alistumaan sellaisten kohteiksi.

–Kuhunkin asianomistajaan kohdistui vähintään viisi rikosta. Tekotapoja ja erilaisia sukupuoliyhteyksiä oli useampia, kirjoittaa käräjäoikeus tuomion julkisessa selosteessa.

Käräjäoikeuden mukaan 39-vuotias Elias Lehtinen seksuaalisesti hyväksikäytti kolmea eri uhria kevään ja kesän 2022 aikana. Hyväksikäytöistä kuusi tapahtui siten, että ne kohdistuivat samanaikaisesti vähintään kahteen uhriin.

Tuomitun ilmestysten perusteella uhrit olivat oikeuden mukaan ruvenneet uskomaan olevansa joukko, jonka Jumala on valinnut ylöstemmattavaksi. Vuonna 2018 joukko oli Lehtisen johdolla irtaantunut yhteisöstä ja katkaissut yhteytensä ulkopuolelle jääneisiin läheisiinsä. Muutamaa vuotta myöhemmin tuomittu oli ilmoittanut uhreille näiden olevan nyt valmiita ylöstempaukseen.

Oikeuden mukaan tuomittu pyrki manipuloimaan uhrejaan ja esiintymään jumalallisella auktoriteetilla saadakseen tahtonsa läpi. Mies muun muassa ajoi tilaisuuksissa uhreista riivaajia huutamalla ja tuijottamalla silmiin.