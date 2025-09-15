Moring tuomittiin käräjäoikeudessa seitsemään eri naiseen kohdistuneista rikoksista.

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään käsittely Mika Moringin, 53, seksuaali- ja väkivaltarikosjutussa.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2023 Moringin kuuden vuoden vankeuteen seitsemään eri naiseen kohdistuneista rikoksista vuosina 2017–2022. Yksi syyte raiskauksesta hylättiin, mutta 14 muuta rikosta luettiin hänen syykseen.

Joukossa on muun muassa raiskauksia ja törkeitä vapaudenriistoja. Moring on kiistänyt kaikki syytteet.

Käräjäoikeuden mukaan Moring ajeli suunnitelmallisesti yöaikaan kalliilla autollaan erityisesti prostituutiosta tunnetulla alueella Aleksis Kiven kadulla Helsingissä sekä päihdeasuntolan ja sairaalan läheisyydessä etsimässä päihtyneitä tai päihteillä houkuteltavissa olevia naisia kyytiinsä.

– Kyytiin tultuaan naiset ovat joutuneet jäämään vastoin tahtoaan vastaajan seuraan tämän asuntoon, autoon tai vuokramökille useiksi vuorokausiksi. Vastaajan menettelyyn on liittynyt ilmeinen pyrkimys seksuaaliseen kanssakäymiseen uhrien kanssa viime kädessä estämällä heidän poispääsynsä, käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa ja saattamalla uhrit muutoin avuttomaan tilaan antamalla heille päihteitä sekä kiristämällä, alistamalla ja nöyryyttämällä heitä, käräjäoikeus kirjoitti tuomiossaan.

Moring: Naisten tarinat keksittyjä

Käräjätuomion mukaan Moring oli muun muassa luvannut ajaa naisen Helsingin Kalliosta Mannerheimintielle, mutta olikin sen sijaan kuljettanut autoon sammuneen uhrin yli 250 kilometrin päähän vuokramökille Juvalle Etelä-Savoon. Yli kolme vuorokautta kestäneen vapaudenriiston aikana Moring pahoinpiteli naista sekä raiskasi tämän useasti, tuomiossa sanotaan.

Moring sanoi käräjäoikeudessa, että väitetyt uhrit olivat päihdeongelmaisia, osa myös prostituoituja, ja että nämä olivat yhdessä keksineet hänestä tarinoita saadakseen korvauksia.

Käräjäoikeus ei löytänyt tällaisesta näyttöä. Päinvastoin, ensimmäinen yhteydenotto jokaisen uhrin kohdalla oli tullut poliisilta sen jälkeen, kun uhreihin liittyviä tietoja oli esimerkiksi löytynyt Moringin puhelimesta muun tutkinnan yhteydessä. Senkin jälkeen uhrit olivat aluksi haluttomia kertomaan rikoksista ja tekemään rikosilmoitusta.

Epäillään kahdesta henkirikoksesta

Moring on tuomittu ja häntä myös epäillään useista muistakin naisiin kohdistuneista rikoksista. Poliisi epäilee häntä kahden kadonneen naisen surmaamisesta.

Viime vuonna poliisi löysin vuodesta 2019 kateissa olleen Saara Arvan ruumiin Pohjois-Savon Vesannolta. 35-vuotiaana kadonnut Arva ja Moring olivat poliisin mukaan liikkuneet yhdessä ennen Arvan katoamista.

Toinen Moringin uhriksi epäilty nainen on vuonna 2022 Varsinais-Suomessa kadonnut tuolloin 28-vuotias Katja Miinalainen. Tapaukset ovat esitutkinnassa, ja Moring on kiistänyt henkirikosepäilyt.

Moringilla on lisäksi lainvoimainen hovituomio viime vuoden kesältä. Turun hovioikeus tuomitsi hänet kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen kahdesta raiskauksesta, kahdesta vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä.

Kyseessä oli kaksi rikoskokonaisuutta, joissa oli eri uhrit. Rikokset tehtiin Moringin hallinnoimalla mökillä Tammelassa Kanta-Hämeessä joulukuussa 2020.

Rangaistuksessa otettiin huomioon Moringin Helsingin käräjäoikeudesta saama tuomio, jonka käsittely tänään alkaa hovioikeudessa.

