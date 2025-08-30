Miikka Muurisen järjetön temppu sytytti NBA-tähden: "Kehystäkää tuo"

GettyImages-2232753195
Miikka Muurisen donkkivideo tavoitti NBA-tähti Nicolas Batumin.2025 FIBA
Julkaistu 57 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Toimittajan kuva

Kasperi Kunnas

kasperi.kunnas@mtv.fi

@kaustoFI

18-vuotiaan Miikka Muurisen ällistyttävä donkki sai NBA-tähti Nicolas Batumin kehumaan suomalaisen suoritusta.

Muurinen jysäytti perjantaina Tampereella pelatussa Iso-Britannia-ottelussa hurjan yhden käden donkin. EM-kisaottelua Nokia-areenassa seurannut suomalaisyleisö oli haltioissaan tempusta.

Lue myös: Huomasitko? Lauri Markkaselta erityinen ele – lajilegenda riemastui

Donkki säväytti myös ranskalaista NBA-tähteä Nicolas Batumia. Los Angeles Clippersin 36-vuotias pelaaja kommentoi videota viestipalvelu X:ssä.

– Jonkun täytyy kehystää tuo hänelle, Batum kirjoitti saatteeksi hidastetulle videolle Muurisen donkista.

Muurinen puhui huippuhetkestään nöyrään sävyyn, vaikka yleisön huudattaminen varmasti hänelle maistuikin.

– Erittäin hyvästä syötöstä on helppo donkkaa. Eihän siinä oikein muuta. Tiimiläisten ansiota se, Muurinen sanaili MTV Urheilulle.

Lue myös: Tämä hetki sai Nokia Arenan villiksi – Susijengin tähti myhäili: "Määkin pystyin näyttämään"

Lisää aiheesta:

Huomasitko? Lauri Markkaselta erityinen ele – lajilegenda riemastui17-vuotias Oskari räjäytti 10 000 katsojaa huutomyrskyyn Prahassa – sai muikean rahapalkinnon tästä huimasta suorituksestaan: "Ei oikein ole sanoja"Jenkkiasiantuntija häkeltynyt Lauri Markkasen menosta NBA:ssa – "Lähetän jälleen anteeksipyynnön"Lauri Markkasen kyykytyksestä revittiin kaikki irti Yhdysvalloissa – veteraanipelaaja koulutti suomalaista karusti NBA:ssa”Mitä tämä mies ei osaa tehdä?” – Chicago Bulls hehkuttaa Lauri Markkasen taidokasta lämmittelyrutiiniaNBA-supertähti jyräsi Aleksander Barkovin yli – "Olemmeko vielä hyvää pataa?"
EM-koripalloSusijengiMiikka MuurinenKoripalloNBAUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

EM-koripallo