Miikka Muurisen järjetön temppu sytytti NBA-tähden: "Kehystäkää tuo"

18-vuotiaan Miikka Muurisen ällistyttävä donkki sai NBA-tähti Nicolas Batumin kehumaan suomalaisen suoritusta.
Muurinen jysäytti perjantaina Tampereella pelatussa Iso-Britannia-ottelussa hurjan yhden käden donkin. EM-kisaottelua Nokia-areenassa seurannut suomalaisyleisö oli haltioissaan tempusta.
Lue myös: Huomasitko? Lauri Markkaselta erityinen ele – lajilegenda riemastui
Donkki säväytti myös ranskalaista NBA-tähteä Nicolas Batumia. Los Angeles Clippersin 36-vuotias pelaaja kommentoi videota viestipalvelu X:ssä.
– Jonkun täytyy kehystää tuo hänelle, Batum kirjoitti saatteeksi hidastetulle videolle Muurisen donkista.
Muurinen puhui huippuhetkestään nöyrään sävyyn, vaikka yleisön huudattaminen varmasti hänelle maistuikin.
– Erittäin hyvästä syötöstä on helppo donkkaa. Eihän siinä oikein muuta. Tiimiläisten ansiota se, Muurinen sanaili MTV Urheilulle.