Tämä asetelma on Kalle Rovanperän mieleen – "Kukaan ei tunne"

MM-rallin kausi 2025 jatkuu kymmenennellä osakilpailulla, Paraguayn MM-rallilla 28.–31. elokuuta. Tästä artikkelista löydät soralla ajettavan kisan ohjelman, aikataulun ja tv-lähetysajat.
Paraguayssa ajetaan nyt MM-rallia ensimmäistä kertaa. Tämä lähtökohta on yleensä suosinut Kalle Rovanperää, ja Toyota-tähti onkin sanonut useasti nauttivansa erikoiskokeista, joihin on tehty täysin uusi nuotti.
Kalle Rovanperä käänsi kautensa suunnan voitolla Suomen MM-rallissa.2025 Qian Jun/MB Media
Tien pinta on Paraguayssa pääosin pehmyttä soraa, johon saattaa syntyä syviäkin uria. Kuiva tien pinta voi aiheuttaa haasteita autojen nostaman pölyn muodossa, mutta myös mahdollinen sade muuttaisi olosuhteita merkittävästi.
– Siitä tulee todella mielenkiintoista, sillä kukaan ei tunne näitä teitä. Aloitamme kaikki nollista, MM-sarjan kakkosluokkaa johtava Oliver Solberg kommentoi WRC:n sivuilla ennen matkaansa Etelä-Amerikkaan.
Pääluokassa MM-tilanne on kutkuttava. Elfyn Evans, edellisen kisan Suomessa voittanut Rovanperä, Sébastien Ogier ja Ott Tänak ovat kärkinelikkona 13 pisteen sisällä toisistaan.
Kauden kymmenennellä osakilpailulla on mittaa 335,22 erikoiskoekilometriä.
Paraguayn MM-rallin ohjelma 2025
Torstai 28.8.
|15.01
|Testierikoiskoe, Trinidad (4,92 km)
Perjantai 29.8.
|14.03
|EK1 Cambyreta 1 (18,70 km)
|15.01
|EK2 Nueva Alborada 1 (19,25 km)
|16.00
|EK3 Yerbatera 1 (30,00 km)
|17.01
|EK4 Autodromo 1 (2,50 km)
|18.11
|Huolto A, Encarnacion (40 min)
|19.34
|EK5 Cambyreta 2 (18,70 km)
|20.32
|EK6 Nueva Alborada 2 (19,25 km)
|21.31
|EK7 Yerbatera 2 (30,00 km)
|22.44
|EK8 Autodromo 2 (2,50 km)
|23.34
|Huolto B, Encarnacion (45 min)
Lauantai 30.8.
|13.35
|EK9 Carmen del Parana 1 (18,67 km)
|14.38
|EK10 Artigas 1 (23,14 km)
|16.16
|EK11 Cantera 1 (13,74 km)
|17.35
|EK12 Autodromo 3 (2,50 km)
|18.35
|Huolto C, Encarnacion (40 min)
|20.05
|EK13 Carmen del Parana 2 (18,67 km)
|21.08
|EK14 Artigas 2 (23,14 km)
|22.46
|EK15 Cantera 2 (13,74 km)
Sunnuntai 31.8.
|00.01
|Huolto D, Encarnacion (45 min)
|14.29
|EK16 Bella Vista 1 (21,86 km)
|16.05
|EK17 Mision Jesuitica Trinidad 1 (18,50 km)
|17.02
|EK18 Bella Vista 2 (21,86 km)
|19.15
|EK19 Mision Jesuitica Trinidad 2, Power Stage (18,50 km)
Paraguayn MM-rallin lähetykset MTV:llä:
Torstai 28.8.
Klo 15.00 Testierikoiskoe
Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)
Perjantai 29.8.
Klo 00.30 Pre Show (englanninkielinen)
Klo 13.45 EK 1-4
Klo 19.25 EK 5-8
Lauantai 30.8.
Klo 13.20 EK 9-10
Klo 16.10 EK 11
Klo 17.30 EK 12
Klo 20.00 EK 13-14
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)
Klo 22.40 EK 15
Sunnuntai 31.8.
Klo 14.20 EK 16
Klo 16.00 EK 17-18
Klo 18.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)
Klo 19.00 EK 19 (myös MTV Sub)
Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)
Klo 20.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)
Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli.