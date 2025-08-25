Urheilu
Tämä asetelma on Kalle Rovanperän mieleen – "Kukaan ei tunne"

2:11imgPikataival: Raaka näkemys Kalle Rovanperän mestaruusnäkymästä – "Takamatkalla ollaan".
Julkaistu 25.08.2025 07:02

MTV URHEILU

MM-rallin kausi 2025 jatkuu kymmenennellä osakilpailulla, Paraguayn MM-rallilla 28.–31. elokuuta. Tästä artikkelista löydät soralla ajettavan kisan ohjelman, aikataulun ja tv-lähetysajat.

Paraguayssa ajetaan nyt MM-rallia ensimmäistä kertaa. Tämä lähtökohta on yleensä suosinut Kalle Rovanperää, ja Toyota-tähti onkin sanonut useasti nauttivansa erikoiskokeista, joihin on tehty täysin uusi nuotti.

Kalle Rovanperä käänsi kautensa suunnan voitolla Suomen MM-rallissa.Kalle Rovanperä käänsi kautensa suunnan voitolla Suomen MM-rallissa.2025 Qian Jun/MB Media

Tien pinta on Paraguayssa pääosin pehmyttä soraa, johon saattaa syntyä syviäkin uria. Kuiva tien pinta voi aiheuttaa haasteita autojen nostaman pölyn muodossa, mutta myös mahdollinen sade muuttaisi olosuhteita merkittävästi. 

– Siitä tulee todella mielenkiintoista, sillä kukaan ei tunne näitä teitä. Aloitamme kaikki nollista, MM-sarjan kakkosluokkaa johtava Oliver Solberg kommentoi WRC:n sivuilla ennen matkaansa Etelä-Amerikkaan. 

Pääluokassa MM-tilanne on kutkuttava. Elfyn Evans, edellisen kisan Suomessa voittanut Rovanperä, Sébastien Ogier ja Ott Tänak ovat kärkinelikkona 13 pisteen sisällä toisistaan. 

Kauden kymmenennellä osakilpailulla on mittaa 335,22 erikoiskoekilometriä. 

Paraguayn MM-rallin ohjelma 2025

Torstai 28.8.

15.01Testierikoiskoe, Trinidad (4,92 km)

Perjantai 29.8.

14.03EK1 Cambyreta 1 (18,70 km)
15.01EK2 Nueva Alborada 1 (19,25 km)
16.00EK3 Yerbatera 1 (30,00 km)
17.01EK4 Autodromo 1 (2,50 km)
18.11Huolto A, Encarnacion (40 min)
19.34EK5 Cambyreta 2 (18,70 km)
20.32EK6 Nueva Alborada 2 (19,25 km)
21.31EK7 Yerbatera 2 (30,00 km)
22.44EK8 Autodromo 2 (2,50 km)
23.34Huolto B, Encarnacion (45 min)

Lauantai 30.8.

13.35EK9 Carmen del Parana 1 (18,67 km)
14.38EK10 Artigas 1 (23,14 km)
16.16EK11 Cantera 1 (13,74 km)
17.35EK12 Autodromo 3 (2,50 km)
18.35Huolto C, Encarnacion (40 min)
20.05EK13 Carmen del Parana 2 (18,67 km)
21.08EK14 Artigas 2 (23,14 km)
22.46EK15 Cantera 2 (13,74 km)

Sunnuntai 31.8.

00.01Huolto D, Encarnacion (45 min)
14.29EK16 Bella Vista 1 (21,86 km)
16.05EK17 Mision Jesuitica Trinidad 1 (18,50 km)
17.02EK18 Bella Vista 2 (21,86 km)
19.15EK19 Mision Jesuitica Trinidad 2, Power Stage (18,50 km)

Paraguayn MM-rallin lähetykset MTV:llä:

Torstai 28.8.

Klo 15.00 Testierikoiskoe
Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)

Perjantai 29.8.

Klo 00.30 Pre Show (englanninkielinen)
Klo 13.45 EK 1-4
Klo 19.25 EK 5-8

Lauantai 30.8.

Klo 13.20 EK 9-10
Klo 16.10 EK 11
Klo 17.30 EK 12
Klo 20.00 EK 13-14
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)
Klo 22.40 EK 15

Sunnuntai 31.8.

Klo 14.20 EK 16
Klo 16.00 EK 17-18
Klo 18.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub) 
Klo 19.00 EK 19 (myös MTV Sub)
Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)
Klo 20.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli

