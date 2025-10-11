Kalle Rovanperä myöntää miettineensä Suomen MM-rallin voiton yhteydessä edessä olevaa lopettamispäätöstään.
Rovanperä saavutti vihdoin elokuussa ensimmäisen voittonsa kotirallissaan. Se kaksinkertaiselta maailmanmestarilta puuttui edelleen, eikä Rovanperä jättänyt tällä kertaa mitään sattuman varaan.
– Tämä on aika upea tunne. Olemme olleet täällä lähellä muutaman kerran, ja minusta tuntui, että meidän todella täytyi tehdä sen tänä vuonna, Rovanperä kertoi onnellisena kisan jälkeisessä maalihaastattelussa.
Jutun ylälaidan videolla Kalle Rovanperän ja Jonne Halttusen voittotunnelmia elokuun alun Suomen MM-rallista.
Sanoissa on kaksi kuukautta myöhemmin haikea jälkikaiku. Tällä viikolla Rovanperä ilmoitti ralliuransa päättymisestä vain 25-vuotiaana.
– No totta kai, onhan siinä monenlaisia tunteita. Ralli on ollut iso osa elämää aina. Kyllähän siitä on haikeat fiilikset totta kai. Iso osa elämästä jää pois nyt ja muuttuu, Rovanperä myönsi tällä viikolla MTV Urheilun haastattelussa.
Ensi kaudeksi Japaniin Super Formula -sarjaan siirtyvä Rovanperä vahvisti samalla, että elokuun alussa Jyväskylässä lausutuissa sanoissa oli kyse tulevasta lopettamispäätöksestä.
Suomen MM-rallin voiton saavuttaminen ei itsessään vauhdittanut päätöstä.
– Ei se oikeastaan tähän päätökseen vaikuttanut, mutta totta kai silloin Suomen rallin aikaan, kun itse tiesi jo, mitä tulevaisuus luultavasti pitää sisällään, niin kyllähän siinä oli vielä isommat panokset kuin normaalisti Suomen rallissa.
– Tuntui tänä vuonna siltä, että se on pakko saada se tulos, ja hoitaa se Suomen ralli alta pois, kun tiesi, että se on nyt ainakin hetkeen viimeinen mahdollisuus siihen, Rovanperä taustoitti.