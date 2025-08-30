Kalle Rovanperälle karmea katastrofi – sitten tapahtui virhearviointi

Toyotan Kalle Rovanperä koki karmean takaiskun Paraguayn MM-rallin 14. erikoiskokeella.

Rovanperä oli vielä 10 kilometrin kohdalla kahden sekunnin päässä pätkän pohja-ajan tehneestä Toyotan Sebastien Ogierista. Sen jälkeen kansainväliseen televisiolähetykseen jaettiin karua kuvaa.

– Ei voi olla totta! MTV Urheilun selostaja Juho Kokko totesi.

Kuvissa näkyi kuinka Rovanperän oikea eturengas oli puhjennut.

Pätkän maaliin oli vielä yli 11 kilometriä matkaa.

Rovanperä ja hänen kartturinsa Jonne Halttunen päättivät jatkaa matkaa kolmella pyörällä.

Rovanperä jäi maalissa kaksi ja puoli minuuttia Ogierista (+2.30,3). Rovanperä tipahti rallissa kuudenneksi.

Toyotan suomalaistähdeltä kysyttiin pätkän jälkeen yksinkertainen kysymys:

Mitä tapahtui?

– Ei mitään hajua. Rengasrikko tuli jostain. Ei siinä ollut mitään isompaa osumaa. Meidän olisi pitänyt vaihtaa rengas, mutta Jonne sanoi, että jatketaan. En tiennyt, että miten paljon pätkää oli vielä jäljellä, Rovanperä perkasi, myöntäen perään:

– Teimme väärän päätöksen tällä kertaa, mutta niin käy joskus.

1:44 Voi kamala sentään! Kalle Rovanperälle rengasrikko – nyt näyttää pahalta