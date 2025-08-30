Urheilu
Kuolemantapaus Paraguayn MM-rallissa

Paraguayn MM-rallin avauspäivästä kantautui valitettavia uutisia. Kuvituskuva./All Over Press
Julkaistu 30.08.2025 13:38
Eetu Ikola

Paraguayn MM-rallissa on tapahtunut kuolemantapaus.

Rallin isäntäalueen Itapuan pääsairaala tiedottaa Delfi Sportin mukaan, että uruguaylainen iäkäs rallifani on kuollut sydänkohtaukseen.

Virolaissivusto kertoo, että myös yksi katsojista jouduttiin viemään avauspäivänä sairaalaan alkoholin väärinkäytön tai huumeiden yliannostuksen vuoksi. Kaikkiaan sairaalaan jouduttiin viemään 25 ihmistä lievien vammojen seurauksena. Yksi heistä oli pudonnut katsomosta.

MTV seuraa: Kalle Rovanperä tykittää kärkipaikalla Paraguayssa

Paraguayn osakilpailu on ensimmäistä kertaa mukana rallin MM-sarjassa. Turvatoimiin on panostettu isolla kädellä, sillä paraguaylaisen ABC-lehden mukaan perjantain neljää erikoiskoetta oli valvomassa peräti 1 200 poliisia. Yhteensä MM-ralliin liittyville alueille on lähetetty yli 5 000 poliisia, joille apua ovat antaneet myös armeija ja tiepartiot.

