Kalle Rovanperän yllättävä vetäytyminen rallin MM-sarjasta kuluvan kauden jälkeen avaa kovan pelin tallipaikoista.

Rovanperä ilmoitti torstaina, että hän lopettaa ralliuransa ja siirtyy täysipainoisesti formulaluokkiin. Ensi kaudella rallimestari ajaa Japanissa Super Formula -sarjaa ja testaa F2-autoa tavoitteenaan edetä lopulta F1-kuljettajaksi.

Ilmoitus otettiin rallimaailmassa sokkina vastaan, vaikka useat kokeneet kuljettajat, kuten Ott Tänak ja Sebastien Ogier kehuivat suomalaista rohkeudesta.

Rovanperän poistuminen Toyotan kuljettajakaartista avaa seuraavaksi kovan pelin siitä, kuka saa täyttää hänen paikkansa ja miten sarjan muut ajopenkit täytetään.

– Tämä oli täysin ennalta-arvaamaton päätös. Ehkä siitä kulisseissa joku on tiennyt, mutta ei sitä (ole voinut) sielläkään vielä paljastaa, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoo.

Ketomaalla on selkeä visio siitä, mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan. Hyundain virolaiskuski Ott Tänak on yhä ilman sopimusta ensi vuodelle.

– Haluan nostaa sen mahdollisuuden esille, että Ott Tänak ajaisi vielä Toyotalla.

– Suomalaisittain mahdollisuudet paranivat erittäin paljon. Sami Pajari nähdään hyvin todennäköisesti MM-sarjassa, ja nähdäänkin, voisi sanoa varmana tietona. Tullaan näkemään huipputiimissä suomalaista väriä.

2:20 Kalle Rovanperä kertoi tulevaisuuden suunnitelmistaan MTV Urheilun haastattelussa.

Tämä taas vaatisi Hyundailta korvaajan löytämistä Tänakille, mikä lisäisi dominopalikkojen liikkumista M-Sportilla ja WRC2-luokassa, josta Oliver Solberg on jo päässyt menestyksekkääsi kokeilemaan vauhtiaan Rally1-autolla.

– Se avaa toisaalta taas nuorillekin mahdollisuuksia, koska Fordilta tarvitsee ottaa ehkä jotain pois, niin sinne tarvitaan taas joku tilalle. Onko se sitten suomalainen vai joku muu EM-sarjasta nouseva tai WRC2:sta tuleva, esimerkiksi ranskalainen Yohal Rossel? Ketomaa listaa.

Rally2-autoilla kisaavia suomalaisia on MM-sarjassa riittämiin. Jollekin saattaisi avautua paikka esimerkiksi M-Sportilla Rovanperän lähdön myötä.

– Roope Korhonen, Emil Lindholm, Tuukka Kauppinen – siellä on monta suomalaista, jotka ovat ajaneet hyvin. Oma vauhti pitää vielä olla sellainen, että tiimit kysyvät (kuljettajakseen), ja sitten kaikki tarvitsevat ehkä vähän rahoituspakettia mukaan, jotta ensimmäinen näytönpaikka tai järkevä kisamäärä Rally1-autolla saataisiin, Ketomaa näkee.